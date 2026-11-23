Imperia. Il prossimo incontro con Corrado Bologna – ognuno è una lectio in cui si uniscono le arti del passato, del presente e l’attualità – è mercoledì 25 novembre alle 18, nella Sala Ridotto del Teatro Cavour di Imperia con “Ariosto”, nuovo capitolo del progetto “Le parole volano” dedicato al Rinascimento. Prosegue così la Stagione 2026/27 diretta da Sergio Maifredi, che con l’idea del teatro come fabbrica di cultura e luogo identitario di una comunità, ha fatto del Cavour la sede di appuntamenti dedicati alla filosofia, alla canzone d’autore e alla letteratura, apprezzati e seguiti, ricco corollario degli spettacoli serali.

«Le donne, i cavalier, l’arme, gli amori, / le cortesie, l’audaci imprese io canto»: con questi versi, fra i più celebri di ogni tempo e di ogni letteratura, Ludovico Ariosto avvia l’Orlando Furioso – spiega il filologo Corrado Bologna, già docente di Letterature romanze medievali e moderna alla Scuola Normale Superiore di Pisa – il poema con cui si esaurisce la tradizione del roman cavalleresco in versi francesi, e allo stesso tempo si schiude lo spazio narrativo del “romanzo” moderno. Le tre edizioni che l’autore stesso diede alle stampe sono del 1516, 1521, 1532». «Il Furioso, che è fra i capolavori letterari di ogni tempo – continua – conquistò il pubblico dei lettori, all’inizio nobili raffinati, poi, lungo i secoli, una platea vastissima in tutto il mondo. E fin dal primo momento si pose il problema del “genere” a cui poteva ricondursi.

Evidentemente non si trattava più di un “poema”, ma non ancora di un “romanzo”: la sua natura dinamica, rivoluzionaria, ne fece sùbito un’opera di rottura degli schemi e di apertura d’uno spazio sconfinato, che la narrativa moderna in prosa avrebbe percorso in direzioni innumerevoli.

Corrado Bologna ha portato in scena “Orlando furioso” di Ludovico Ariosto insieme a Tullio Solenghi, una produzione di Teatro Pubblico Ligure proposta anche all’Istituto Italiano di Cultura di Londra.