Sanremo. Ancora una volta il Casinò di Sanremo punta sull’originalità e sulla creatività delle sue proposte, per offrire ai suoi ospiti una serata di sorprese nella notte più glamour dell’anno. Il Capodanno 2027 avrà come colonna sonora al Roof Garden la musica dagli anni Sessanta agli anni Ottanta suonata dal vivo dalla Re Beat Band che ha fatto della musica evergreen il suo cavallo di battaglia. Un tuffo nel passato che travolgerà nel ritmo della musica che sarà la colonna sonora di una serata indimenticabile. La meraviglia della serata sarà garantita dai giochi di “magia” di Alex Rivetti, prestigiatore professionista che propone un mix di talento e simpatia che coinvolge il pubblico.

«Abbiamo creato per i nostri ospiti un Capodanno divertente e coinvolgente, in modo che siano i protagonisti dell’evento e possano partecipare attivamente alla festa dove musica, gioco, magia e cibi raffinati sono gli ingredienti vincenti di una serata esclusiva. Gli artisti proposti rispecchiano i gusti della migliore clientela e sono scelti pe soddisfare le sue aspettative. Un mare di bollicine “di buon auspicio” accoglieranno il nuovo anno, con l’augurio di vivere un periodo denso di aspettative e serenità.” Afferma il Presidente e Amministratore Delegato Giuseppe Di Meco con la consigliera Sonia Balestra e il consigliere Mauro Menozzi.

I Re-Beat sono una band di cinque elementi che ha deciso di riportare in voga il leggendario sound Pop, Twist e Rock and roll che hanno caratterizzato un’epoca. Dalla Beat generation di Caterina Caselli e Adriano Celentano, passando all’indimenticabile sound de The Beach Boys fino alle colonne sonore indimenticabili come “Pulp fiction” e “Grease”. Un tuffo nel passato che vi farà scatenare senza esitazione! La band propone uno spettacolo suonato esclusivamente dal vivo arricchito da abiti vintage a tema.

Alex Rivetti è un prestigiatore professionista italiano con oltre 20 anni di esperienza, specializzato in micromagia, magia da sala e da palcoscenico. Attivo dal 1995, è noto per il suo stile eclettico che unisce tecnica, narrazione e umorismo. Eccelle nella micromagia e negli spettacoli da palco, con una forte abilità nella manipolazione delle carte. Il suo approccio è un mix di talento, creatività e simpatia, focalizzato sul coinvolgimento diretto del pubblico. In attesa della festa dell’ultimo dell’anno il prossimo evento al Roof Garden è previsto per sabato 5 dicembre. Va di scena la Dolce Vita Dinner Show per festeggiare il Ponte dell’8 dicembre.

Uno spettacolo che riporta in scena il fascino di un’Italia elegante e spensierata, dove la musica e la danza diventano racconto di atmosfere indimenticabili. Sul palco prendono vita, con esibizioni live, le melodie che hanno segnato un’epoca: grandi successi italiani e internazionali che fanno da colonna sonora al racconto. La Dolce Vita accompagna un pubblico in un’atmosfera da film, dove il passato torna a brillare con un linguaggio nuovo e contemporaneo.

La Direzione artistica è curata da Angelo Madonia, che accompagna questo viaggio con una visione capace di unire energia, eleganza e spettacolarità, trasformando ogni momento in un’esperienza coinvolgente e ricca di emozioni. Non è solo uno show, ma un’esperienza da vivere: un invito a riscoprire il piacere della bellezza, della musica e della condivisione, proprio come in quelle serate indimenticabili in cui l’Italia era il centro del mondo.