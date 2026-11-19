Airole. Anche Airole aderisce alla campagna natalizia dell’Ail (Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma). Domenica 6 dicembre, i volontari saranno presenti in piazza, a partire dalle 9.30, per distribuire le tradizionali Stelle di Natale e raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica e delle cure per le malattie ematologiche.