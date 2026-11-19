Il gesto|
Airole, una Stella di Natale per sostenere la ricerca contro leucemie, linfomi e mieloma
Domenica 6 dicembre, i volontari saranno presenti in piazza, a partire dalle 9.30
Airole. Anche Airole aderisce alla campagna natalizia dell’Ail (Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma). Domenica 6 dicembre, i volontari saranno presenti in piazza, a partire dalle 9.30, per distribuire le tradizionali Stelle di Natale e raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica e delle cure per le malattie ematologiche.
L’iniziativa rientra nella campagna nazionale “Una Stella di Natale Ail aiuta migliaia di persone a guardare lontano”, in programma a inizio dicembre. Un appuntamento che, come ogni anno, vuole trasformare un gesto semplice e simbolico in un aiuto concreto per i pazienti e le loro famiglie.
Acquistando una Stella di Natale sarà possibile contribuire al finanziamento della ricerca scientifica, al miglioramento delle terapie e al sostegno delle attività assistenziali rivolte a chi affronta una malattia del sangue.
«Sostieni la ricerca scientifica e la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma» è l’invito lanciato dall’associazione, che rinnova così il proprio appello alla solidarietà in occasione delle festività.
Per conoscere i punti di distribuzione delle Stelle di Natale è possibile consultare il sito ail.it oppure contattare il numero 349 1326017.