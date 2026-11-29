Airole . Stop al transito di veicoli e pedoni in un tratto della ex strada statale 20, in prossimità del ponte Lamberta, ad Airole. Il provvedimento si è reso necessario per consentire l’esecuzione di lavori straordinari di bonifica del costone roccioso sovrastante la carreggiata, dopo la caduta di alcuni detriti.

A disporre la chiusura è il sindaco di Airole, Andrea Molinari, che il 26 novembre ha firmato un’apposita ordinanza. Il documento stabilisce il divieto temporaneo di transito sia per i veicoli sia per i pedoni nel tratto interessato dagli interventi.