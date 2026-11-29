Airole, stop al transito di veicoli e pedoni sull’ex statale 20 dal ponte Lamberta
Provvedimento necessario per consentire l’esecuzione di lavori straordinari di bonifica del costone roccioso sovrastante la carreggiata, dopo la caduta di alcuni detriti
Airole. Stop al transito di veicoli e pedoni in un tratto della ex strada statale 20, in prossimità del ponte Lamberta, ad Airole. Il provvedimento si è reso necessario per consentire l’esecuzione di lavori straordinari di bonifica del costone roccioso sovrastante la carreggiata, dopo la caduta di alcuni detriti.
A disporre la chiusura è il sindaco di Airole, Andrea Molinari, che il 26 novembre ha firmato un’apposita ordinanza. Il documento stabilisce il divieto temporaneo di transito sia per i veicoli sia per i pedoni nel tratto interessato dagli interventi.
La decisione è stata adottata per garantire la sicurezza durante le operazioni di bonifica e scongiurare ulteriori rischi legati alla possibile caduta di materiale roccioso sulla strada.