Nelle sue trasmissioni televisive e nei suoi editoriali aveva più volte analizzato la kermesse come vero e proprio fenomeno sociologico e specchio del costume nazionale

Sanremo. È passata anche per il Ponente Ligure e Sanremo la lunga carriera di Corrado Augias, scomparso oggi all’età di 91 anni.

Giornalista, scrittore, autore televisivo ed ex europarlamentare, Augias è stato per decenni uno dei volti più autorevoli del giornalismo d’inchiesta e della divulgazione culturale italiana.

Il suo legame con la Riviera dei Fiori si era consolidato soprattutto attraverso gli appuntamenti letterari più prestigiosi del territorio. A Sanremo era stato ospite apprezzato dei “Martedì Letterari” al Teatro dell’Opera del Casinò, dove aveva presentato diversi suoi saggi (foto) di successo dedicati alla storia, all’arte e ai grandi misteri italiani.

Un percorso proseguito anche a Bordighera, dove aveva partecipato come ospite di punta alle rassegne culturali locali, richiamando sempre un pubblico numeroso.

Ma il rapporto di Augias con la Città dei Fiori riguardava anche il Festival di Sanremo. Pur non essendo mai salito sul palco dell’Ariston, nelle sue trasmissioni televisive e nei suoi editoriali su la Repubblica aveva più volte analizzato la kermesse come vero e proprio fenomeno sociologico e specchio del costume nazionale. Un osservatore attento e spesso critico, capace di leggere dietro lo spettacolo televisivo i cambiamenti della società italiana.

Nato a Roma nel 1935, dopo gli inizi in Rai come corrispondente da Parigi e New York e il lavoro sulle colonne di testate come L’Espresso, Panorama e la Repubblica, Augias aveva legato il suo nome a programmi rimasti nella storia della televisione pubblica, da Telefono Giallo a Babele, passando per Enigma, Le Storie – Diario Italiano e Quante Storie, fino all’ultima esperienza su La7 con La Torre di Babele.