Bordighera . Lutto nella città delle palme e nel mondo della musica e dell’intrattenimento del Ponente ligure per la scomparsa di Alberto Calcopietro , per tutti semplicemente “Bomba”, portato via da un male incurabile. Figura molto conosciuta e stimata a Bordighera, lascia il ricordo di una presenza vitale, ironica e profondamente legata alla storia delle serate e dei locali della Riviera.

La sua avventura nel mondo della musica era cominciata nel 1970, quando aveva appena quattordici anni, mettendo i dischi nelle cantine illuminate da luci psichedeliche artigianali per animare le feste con gli amici. Appena un anno più tardi aveva preparato un borsone per seguire l’amico attore Alberto Macario, avviando un percorso umano e professionale che lo avrebbe reso un volto familiare ben oltre i confini cittadini.

Proprio in quegli anni giovanili, grazie alla sua stazza imponente — quei centotrenta chili portati con autoironia e cordialità — si era guadagnato il soprannome di “Bomba”, un nome che lo ha accompagnato per tutta la vita diventando sinonimo di simpatia e disponibilità.