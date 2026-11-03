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Addio ad Antonino Todaro, storico proprietario del ristorante Pagoda

3 novembre 2026 | 07:19
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di Alice Spagnolo

Alice Spagnolo

Addio ad Antonino Todaro, storico proprietario del ristorante Pagoda

Alle 15,30 l’ultimo saluto nella Concattedrale di San Siro

Sanremo. La città perde una figura molto conosciuta e apprezzata, legata a una delle attività della ristorazione che per anni hanno rappresentato un punto di riferimento per il territorio. È morto ieri mattina Antonino Todaro, 74 anni, storico ex proprietario del ristorante Pagoda, dopo aver affrontato una lunga malattia.

Il suo nome è legato alla storia del locale, che negli anni è stato frequentato da tanti clienti, diventando un luogo conosciuto e apprezzato. Attraverso il suo lavoro e la sua attività, Todaro ha costruito nel tempo rapporti e conoscenze, entrando a far parte della memoria di tanti sanremesi.

Si è spento all’hospice, circondato dall’affetto dei suoi cari. Lascia la moglie Maria, i figli Manuela, con il compagno Alessio, e Marco, con la compagna Desirée, il fratello, le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti e i pronipoti.

Il funerale sarà celebrato oggi, mercoledì 4 novembre, alle 15.30, nella Concattedrale di San Siro.

La famiglia ha chiesto di non inviare fiori, ma di destinare eventuali offerte a opere di bene a favore della ricerca sui tumori.