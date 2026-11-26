Sanremo. È lutto per i fan dei Duran Duran: con la morte di Andy Taylor, storico chitarrista della formazione britannica, si chiude un capitolo di storia della musica. Sono trascorsi oltre quarant’anni dall’uscita di “Sposerò Simon Le Bon”, ma i cinque ragazzi inglesi restano il simbolo di un’intera cultura, quella degli anni Ottanta, fatta di poster appesi alle pareti delle camerette, musicassette ascoltate fino a consumarle e adolescenti innamorate dei propri idoli. Il musicista aveva 65 anni. Come riportato dal Guardian, si è spento lunedì 23 novembre nella sua abitazione londinese. A darne notizia sono stati la famiglia e gli ex compagni.

Nel 2018 gli era stato diagnosticato un tumore alla prostata metastatico al quarto stadio, malattia che aveva reso pubblica nel 2022, in occasione dell’ingresso del gruppo nella Rock and Roll Hall of Fame. Indimenticabile, nella città dei fiori, la serata del 9 febbraio 1985, quando la band salì sul palco dell’Ariston, ospite della finale del Festival condotto da Pippo Baudo. Con The Wild Boys mandò in delirio il pubblico, consegnando alla memoria collettiva l’immagine del frontman con il piede ingessato e il bastone.

Quattro decenni più tardi, nel febbraio del 2025, i Duran Duran sono tornati sul palco sanremese, ma senza Taylor, assente a causa delle sue condizioni di salute. Il chitarrista aveva contribuito al successo internazionale della formazione, di cui fece parte dal 1980 al 1986, per poi rientrare nel 2001, in occasione della reunion, e lasciarla definitivamente nel 2006. Nel 1982 aveva sposato Tracey Wilson, una delle parrucchiere del gruppo, dalla quale aveva avuto quattro figli.

Nel messaggio di cordoglio, gli amici e colleghi ne hanno ricordato il talento, il caratteristico modo di suonare, l’ironia e il pragmatismo con cui aveva accompagnato l’avventura musicale iniziata a Birmingham. Per le ragazzine di allora, oggi donne, la sua scomparsa è un pezzo di storia che se ne va.