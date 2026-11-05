A Taggia il convegno internazionale CeSVin sulla qualità del vino: storia, tutela e sfide per il futuro

Taggia . La storia della qualità dei vini, il ruolo di produttori e consumatori, l’evoluzione delle normative e le sfide della sostenibilità: sono questi i temi al centro del convegno internazionale in programma venerdì 13 novembre 2026, dalle 9 alle 18, presso l’ex convento di Santa Teresa a Taggia.

L’appuntamento, dal titolo “Una storia della qualità dei vini e dei diversi attori di tale qualità. Modelli, pratiche e normative”, è promosso dal Comune di Taggia, dal CeSVin (Centro Internazionale di Studi per la Storia della Vite e del Vino), dall’Associazione Produttori Moscatello di Taggia e dall’Accademia di Agricoltura di Torino.Il primo evento sotto l’egida UNESCO

L’iniziativa segna un traguardo importante per il CeSVin che, dallo scorso marzo, è entrato a far parte della Cattedra UNESCO “Culture e tradizioni vitivinicole”.

«Questo evento è il primo che il Centro Studi organizza sotto l’egida dell’UNESCO e rientra tra le attività scientifiche programmate per il biennio 2026-27 — spiega Alessandro Carassale, presidente del CeSVin. — La giornata di studi proseguirà in Borgogna il prossimo anno, presso l’Università di Digione, con una seconda sessione dedicata alla normativa vitivinicola europea e alle strategie di valorizzazione dei vini di qualità e dei territori».

«Ospitare a Taggia un convegno internazionale di questo livello significa valorizzare il legame tra la cultura del vino e l’identità del nostro territorio — commenta Chiara Cerri, consigliere comunale con delega al Commercio e alla Cultura. — Il Moscatello di Taggia testimonia come la ricerca storica e il recupero delle tradizioni possano contribuire alla riscoperta di un patrimonio collettivo. Investire nella conoscenza delle nostre eccellenze genera importanti ricadute sul turismo e sull’economia locale».—–Il programma della giornata

Sessione mattutina (ore 9:00 – 13:00)

“La conquista dell’enologia di qualità in epoca moderna e contemporanea” (Modera: Vincenzo Ferrone, Università di Torino):

Saluti istituzionali e intervento di Matteo Littardi (vicepresidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Liguria), seguiti dall’introduzione di Alessandro Carassale.

e intervento di Matteo Littardi (vicepresidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Liguria), seguiti dall’introduzione di Alessandro Carassale. Philippe Meyzie (Université Bordeaux Montaigne): Il ruolo dei consumatori e degli appassionati nella reputazione dei vini nel XVIII secolo .

(Université Bordeaux Montaigne): . Giuseppe Rocca (Università di Genova): La valorizzazione del vitigno Cortese di Gavi .

(Università di Genova): . Serge Wolikow (Université Bourgogne Europe): Qualità e denominazioni nella Champagne dall’Ottocento a oggi .

(Université Bourgogne Europe): . Alessandro Carassale (CeSVin): Storia e strategie di valorizzazione del Rossese di Dolceacqua e del Bellet nizzardo.

Sessione pomeridiana (ore 14:30 – 18:00)

“Il futuro del vino: sfide, strategie, sostenibilità” (Modera: Enrico Gennaro, Accademia di Agricoltura di Torino):

Olivier Jacquet (Université Bourgogne Europe): Tipicità e qualità dei vini a denominazione d’origine in Francia .

(Université Bourgogne Europe): . Francesco Emanuele Benatti (Unione Italiana Vini): Evoluzione della tutela normativa dei vini tipici e delle DOP dal 1904 ad oggi .

(Unione Italiana Vini): . Vincenzo Gerbi (Accademia Italiana della Vite e del Vino): Enologia di espressione per vini identitari .

(Accademia Italiana della Vite e del Vino): . Alberto Cugnetto e Diego Saluzzo (Accademia di Agricoltura di Torino / Unione Giuristi della Vite e del Vino): Sostenibilità economica della viticoltura collinare piemontese .

(Accademia di Agricoltura di Torino / Unione Giuristi della Vite e del Vino): . Alessandra Ferrandino (Università di Torino): Adattamento della vite all’ambiente e qualità dell’uva .

(Università di Torino): . Roman Raffray (Université de Bordeaux): Prospettive delle denominazioni d’origine sostenibili e dei vini di territorio.