Sanremo. Il 25 novembre la panchina rossa del Mercato Annonario darà voce alle donne vittime di violenza: l’iniziativa dell’Uici sezione territoriale di Imperia

Musica, letture, testimonianze e il coinvolgimento degli studenti dell’Istituto Colombo per una mattinata di sensibilizzazione. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti accende i riflettori anche sulla maggiore vulnerabilità delle donne cieche e ipovedenti. Appuntamento alle ore 10, con il patrocinio del Comune di Sanremo.

Dare voce a chi troppo spesso non riesce a farsi ascoltare, accendere i riflettori su una realtà che non può essere ignorata e ricordare che nessuna donna deve essere lasciata sola davanti alla violenza. È questo il significato dell’iniziativa che l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS – Sezione Territoriale di Imperia sta organizzando per mercoledì 25 novembre 2026, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’appuntamento è fissato alle 10 nella zona centrale del Mercato Annonario di Sanremo, davanti alla Panchina Rossa, simbolo ormai riconosciuto della lotta contro la violenza di genere. Una scelta significativa, quella di portare la manifestazione in un luogo quotidiano e frequentato dalla cittadinanza, affinché il messaggio di sensibilizzazione possa raggiungere il maggior numero possibile di persone.

L’iniziativa si svolgerà con il patrocinio del Comune di Sanremo e in collaborazione con il Centro Antiviolenza ISV della Provincia di Imperia, il Lions Club Sanremo Host e Confesercenti Sanremo.

Una rete di collaborazione che testimonia quanto sia importante unire le forze tra associazioni, istituzioni, realtà sociali e mondo della scuola per contrastare un fenomeno che continua a rappresentare una delle emergenze più dolorose della nostra società.

La manifestazione promossa dall’Uici territoriale di Imperia vuole richiamare l’attenzione anche su un aspetto particolarmente delicato: la violenza contro le donne con disabilità, soprattutto quelle cieche e ipovedenti.

Si tratta di una realtà spesso poco conosciuta, nella quale possono sommarsi diverse difficoltà. La dipendenza da familiari, accompagnatori o persone incaricate dell’assistenza, l’isolamento sociale, le barriere nell’accesso alle informazioni e ai servizi possono rendere più complicato riconoscere situazioni di abuso, trovare protezione e chiedere aiuto.

La violenza, infatti, non si manifesta soltanto attraverso aggressioni fisiche, ma può assumere anche forme psicologiche, economiche, verbali e sessuali, fino ad arrivare al controllo della vita quotidiana e alla negazione dell’autonomia personale.

Per una donna cieca o ipovedente, poter contattare un servizio antiviolenza in maniera autonoma, riservata e accessibile può rappresentare un passaggio fondamentale per uscire da una situazione di pericolo.

Proprio per questo l’Uici ritiene indispensabile promuovere una maggiore consapevolezza, affinché anche le donne con disabilità visiva possano ricevere ascolto, protezione e sostegno, senza discriminazioni e senza ulteriori ostacoli.

La mattinata del 25 novembre sarà caratterizzata dagli interventi delle autorità e da un programma ricco di momenti culturali e artistici, con il coinvolgimento di alcune classi dell’Istituto di Istruzione Superiore Cristoforo Colombo di Sanremo. I giovani saranno protagonisti di un percorso di sensibilizzazione attraverso letture tratte dal libro «Ferite a morte» di Serena Dandini, un’opera che affronta con particolare intensità il dramma della violenza contro le donne e dei femminicidi. Non mancheranno momenti musicali, grazie all’accompagnamento di due studenti dell’Istituto, e diverse esibizioni a tema preparate da alcune classi.

Sarà un modo per affidare proprio alle nuove generazioni il compito di trasmettere un messaggio di rispetto, libertà e uguaglianza, attraverso il linguaggio della musica, delle parole e dell’arte. A presentare e accompagnare i diversi momenti della manifestazione sarà Roberto Pecchinino, di Sanremo, che guiderà il pubblico attraverso gli interventi e le varie esibizioni in programma.

La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne non deve essere soltanto una ricorrenza simbolica, ma un’occasione per rinnovare un impegno che deve proseguire durante tutto l’anno. Per l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, impegnata quotidianamente nella tutela dei diritti, dell’autonomia e dell’inclusione delle persone con disabilità visiva, questa iniziativa assume un significato ancora più importante: ricordare che la libertà, la dignità e la sicurezza devono essere garantite a tutte le donne, indipendentemente dalle loro condizioni personali.

Contrastare la violenza significa anche abbattere le barriere, rendere accessibili i servizi di aiuto, favorire l’autonomia e costruire una rete di sostegno capace di accogliere ogni donna. L’invito degli organizzatori è rivolto a tutta la cittadinanza, alle famiglie, alle associazioni e a quanti desiderano testimoniare concretamente la propria vicinanza a questa importante battaglia civile.

L’appuntamento è per mercoledì 25 novembre 2026, alle 10, presso la Panchina Rossa nella zona centrale del Mercato Annonario di Sanremo.