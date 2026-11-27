Pieve di Teco . L’Ormeasco e il territorio dell’ Alta Valle Arroscia protagonisti dell’anteprima della 21ª edizione di “ Granaccia & Rossi di Liguria “, la manifestazione dedicata ai vini rossi liguri in programma sabato 28 e domenica 29 novembre a Quiliano. L’appuntamento di Pieve di Teco, nella sala consiliare del Comune, è dedicato alla masterclass “Ormeasco, il Rosso delle Alpi del Mare: viaggio tra il terroir dell’Alta Valle Arroscia e le declinazioni del vitigno nel calice”, condotta da Jacopo Fanciulli, brand ambassador di Vite in Riviera.

«L’Ormeasco è una delle espressioni più autentiche della viticoltura ligure, un vino che racconta la storia, le caratteristiche e l’identità dell’Alta Valle Arroscia, frutto del lavoro di produttori che hanno saputo valorizzare un territorio dalle condizioni spesso impegnative – dichiara l’assessore all’Agricoltura e all’Entroterra Alessandro Piana – La scelta di dedicare a questo vino un’anteprima di Granaccia & Rossi di Liguria rappresenta un importante riconoscimento per le aziende vitivinicole della valle e un’occasione per far conoscere le eccellenze del nostro entroterra. Come Regione Liguria vogliamo continuare a sostenere la crescita del comparto vitivinicolo, rafforzando il legame tra produzioni di qualità, tutela del paesaggio e promozione turistica. I nostri vini possono essere un importante motore di sviluppo economico per i piccoli borghi e contribuire a mantenere vive le comunità delle aree interne».