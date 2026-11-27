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A Pieve di Teco l’Ormeasco protagonista dell’anteprima di Granaccia & Rossi di Liguria
Assessore Piana: «Nel rosso delle Alpi del mare l’identità dell’alta Valle Arroscia»
Pieve di Teco. L’Ormeasco e il territorio dell’Alta Valle Arroscia protagonisti dell’anteprima della 21ª edizione di “Granaccia & Rossi di Liguria“, la manifestazione dedicata ai vini rossi liguri in programma sabato 28 e domenica 29 novembre a Quiliano. L’appuntamento di Pieve di Teco, nella sala consiliare del Comune, è dedicato alla masterclass “Ormeasco, il Rosso delle Alpi del Mare: viaggio tra il terroir dell’Alta Valle Arroscia e le declinazioni del vitigno nel calice”, condotta da Jacopo Fanciulli, brand ambassador di Vite in Riviera.
«L’Ormeasco è una delle espressioni più autentiche della viticoltura ligure, un vino che racconta la storia, le caratteristiche e l’identità dell’Alta Valle Arroscia, frutto del lavoro di produttori che hanno saputo valorizzare un territorio dalle condizioni spesso impegnative – dichiara l’assessore all’Agricoltura e all’Entroterra Alessandro Piana – La scelta di dedicare a questo vino un’anteprima di Granaccia & Rossi di Liguria rappresenta un importante riconoscimento per le aziende vitivinicole della valle e un’occasione per far conoscere le eccellenze del nostro entroterra. Come Regione Liguria vogliamo continuare a sostenere la crescita del comparto vitivinicolo, rafforzando il legame tra produzioni di qualità, tutela del paesaggio e promozione turistica. I nostri vini possono essere un importante motore di sviluppo economico per i piccoli borghi e contribuire a mantenere vive le comunità delle aree interne».
La manifestazione proseguirà nel fine settimana al Palasport di Quiliano, dove saranno presenti oltre 60 cantine con 200 etichette liguri, offrendo al pubblico un’occasione per conoscere la ricchezza e la varietà del patrimonio enologico regionale.