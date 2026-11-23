Pieve di Teco. La provincia di Imperia sarà protagonista della 21ª edizione di Granaccia & Rossi di Liguria, la manifestazione dedicata ai vini rossi e rosati della regione, in programma dal 27 al 29 novembre. Per la prima volta, infatti, l’evento anticipa il proprio calendario con un prologo in Alta Valle Arroscia, coinvolgendo Pieve di Teco e alcune delle realtà vitivinicole più rappresentative del territorio.

Venerdì 27 novembre, alle 16, la sala consiliare del Comune di Pieve di Teco, in corso Ponzoni 123, ospiterà una masterclass dedicata all’Ormeasco di Pornassio, una delle denominazioni più caratteristiche della Liguria. L’appuntamento, dal titolo «Ormeasco, il Rosso delle Alpi del Mare: viaggio tra il terroir dell’Alta Valle Arroscia e le declinazioni del vitigno nel calice», sarà condotto da Jacopo Fanciulli, CSW IWA e brand ambassador di Vite in Riviera. L’iniziativa rappresenta il momento conclusivo di un tour riservato agli addetti ai lavori tra le aziende e i territori dell’Alta Valle Arroscia.

Una presenza, quella imperiese, che si ritroverà anche nei banchi di degustazione allestiti domenica 29 novembre al Palasport di Quiliano, dove saranno presenti oltre 60 cantine, con più di 200 etichette complessivamente in assaggio. Tra le aziende con postazione autonoma figurano diverse realtà della provincia di Imperia, tra cui Cascina Nirasca e Colle Sereno di Pieve di Teco, Tenuta Maffone, oltre a produttori di Pornassio, Ranzo, Cosio d’Arroscia e altri centri del Ponente. Al banco comune saranno invece rappresentate, tra le altre, aziende di Camporosso, Isolabona, Soldano, Dolceacqua e Sanremo.

La manifestazione proseguirà sabato 28 novembre con tre appuntamenti di approfondimento. Alle 11 è prevista una tavola rotonda dedicata al rapporto tra vino e gastronomia, con la collaborazione dell’Unione Cuochi Liguri. Nel pomeriggio spazio a due masterclass: alle 15.30 sulle diverse espressioni della Granaccia, con Francesco Saverio Russo, e alle 17 sui vitigni a bacca nera della Liguria, dal Rossese al Vermentino Nero, insieme al giornalista Giuseppe Carrus, curatore della Guida Vini d’Italia del Gambero Rosso.

Domenica 29 novembre sarà invece la giornata dedicata al pubblico. I banchi di degustazione apriranno alle 11, con orario continuato fino alle 19. Accanto alle cantine saranno presenti stand di prodotti tipici, tra formaggi, salumi, miele e dolci, oltre a un’area street food. L’ingresso sarà libero, mentre il voucher per le degustazioni, comprensivo di calice e tasca, costerà 25 euro, con tariffa ridotta a 15 euro per sommelier, operatori del settore e addetti ai lavori.

Non mancheranno gli appuntamenti culturali, con presentazioni di libri, incontri dedicati alla storia e alla valorizzazione dei vitigni liguri e la presentazione in anteprima del Pandolce Genovese alla Granaccia, realizzato da Rossi 1947 Genova in collaborazione con Vite in Riviera.

Tra i momenti conclusivi, il ricordo di Luigi Veronelli, figura di riferimento del giornalismo enogastronomico italiano, e la consegna del Premio Granaccia & Rossi di Liguria 2026 ad Alessio Durante, chef originario di Valleggia, che quest’anno ha conquistato una Stella Michelin alla guida del ristorante Opus 388 del Mandarin Oriental di Shenzhen.