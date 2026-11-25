Imperia. Si è svolta stamattina, nello specchio acqueo antistante il porto di Oneglia, l’annuale esercitazione antinquinamento coordinata dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Imperia. Lo scenario ha simulato una collisione tra due unità da diporto ad una distanza di circa 0,5 miglia dall’ingresso del porto di Imperia Oneglia. L’incidente ha causato una falla nello scafo di una delle due imbarcazioni, provocando una lesione alle casse nafta e la rottura di un manicotto del carburante, con conseguente sversamento di idrocarburi in mare (simulato). L’unità sinistrata è quindi rientrata in porto dove, una volta all’ormeggio, sono state attuate tutte le procedure necessarie ad evitare ulteriori sversamenti nelle acque portuali.

L’esercitazione ha permesso di testare le procedure previste dal Piano Operativo di Pronto Intervento Locale contro gli inquinamenti marini. L’attività ha coinvolto gli uomini e le donne della Guardia Costiera di Imperia, il personale della Sezione Navale della Guardia di Finanza e l’unità navale “Porto Vado X” della società Transmare (referente locale per il consorzio CASTALIA, affidatario del servizio di monitoraggio degli inquinamenti marini per conto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica).