Cervo . Inaugura a Cervo la nuova rassegna letteraria “ Voci di casa nostra ”, dedicata ad autori legati al territorio, o che lo hanno descritto e raccontato nella propria opera. Il primo appuntamento è fissato per domenica 29 novembre alle 16.30 all’Oratorio di Santa Caterina e avrà al centro il libro “Tracce di un paese reale. San Lazzaro” di Nino Merlo . A dialogare con l’autore saranno Susanna Sillano, storica del teatro, e Mario Viale, già presidente del Circolo dei Corallini di Cervo.

«Non vogliamo sostituire rassegne letterarie come Cervo in blu d’inchiostro o Cervo ti Strega che hanno portato qui negli anni tantissimi nomi della scena letteraria italiana e internazionale – spiega la sindaca Lina Cha –Proprio perché Cervo è un borgo che valorizza le arti e la letteratura, abbiamo ritenuto interessante creare uno spazio per autori particolarmente legati all’imperiese e al territorio della Riviera, da qui anche l’idea di intitolare la rassegna “Voci di casa nostra”, includendo sia autori attivi in questa parte di Liguria, sia autori che magari, pur vivendo altrove, hanno trovato spunti per le loro opere proprio sul nostro territorio, e lo hanno inserito tra le pagine».