Bordighera. Bordighera torna a Roma, nella sede del Gruppo FS Italiane, per un nuovo confronto con Rete Ferroviaria Italiana (RFI), questa volta più operativo e con la presenza dei tecnici, per trasformare le ipotesi progettuali in interventi concreti. Il dialogo, avviato nelle scorse settimane dalla sindaca Marzia Baldassarre con i vertici di RFI, riguarda la riqualificazione delle aree ferroviarie dismesse e il miglioramento dei collegamenti tra la stazione, il centro e il lungomare.

All’incontro hanno partecipato, oltre alla sindaca, l’assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Bassi e i tecnici dell’ufficio comunale, l’architetto Roberto Ravera e il geometra Luigi Fallù. Diversi i temi affrontati, a partire dalla possibilità di realizzare un parcheggio interrato nell’area della “Piccola Velocità”, confinante con la proprietà ferroviaria.

Tra le richieste avanzate dall’amministrazione, anche la cessione dell’area del cosiddetto “binario morto”, che potrebbe essere utilizzata per realizzare una strada a senso unico proprio verso la nuova area a parcheggio. Un intervento che si inserirebbe in una più ampia riorganizzazione della viabilità e degli spazi a disposizione della città. Un altro punto centrale riguarda il collegamento tra il lungomare e il porto. L’amministrazione comunale ha affrontato con RFI la possibilità di acquisire la galleria che conduce allo scalo marittimo, con l’obiettivo di creare un passaggio fruibile che si trasformi nel prolungamento naturale di passeggiata e Ciclovia Tirrenica, in modo da evitare a chi viaggia sulle due ruote di percorrere un tratto della via Aurelia. Sul tavolo anche la richiesta di assenso per i lavori del “Camin du Pipo”: il sentiero pedonale che costeggia la ferrovia e collega il porto alla spiaggia “Conchetta”.

Particolare attenzione è stata riservata inoltre all’accessibilità del lungomare dalla stazione ferroviaria. L’amministrazione ha chiesto di poter utilizzare l’ascensore e il sottopasso esistenti, di proprietà e competenza di RFI, per consentire un collegamento diretto con la pista ciclabile, migliorando contemporaneamente la fruibilità del percorso per le persone con disabilità e per chi ha difficoltà motorie.

Tra le proposte illustrate a RFI anche la possibilità di ottenere in comodato d’uso l’immobile della stazione ferroviaria, da destinare a un progetto di carattere sociale rivolto a giovani e anziani, con particolare attenzione all’inclusione e alla creazione di spazi di aggregazione. Chiesta inoltre la cessione di un’area ferroviaria di circa 100 metri quadrati, situata a valle del binario, alle spalle del bar Atù.

L’incontro rappresenta il secondo appuntamento romano tra l’amministrazione Baldassarre e i vertici di RFI. Se il primo confronto aveva permesso di riaprire il dialogo su alcune questioni strategiche per il futuro della città, questa volta la presenza dei tecnici comunali ha consentito di entrare maggiormente nel merito delle singole proposte, con l’intento di verificarne gli aspetti progettuali e la fattibilità.