Ventimiglia. 979 persone identificate, 158 veicoli controllati e 133 pattuglie impiegate: è il bilancio dell’operazione ad alto impatto “Confine Sicuro – Safe Border”, condotta dalla Polizia di Stato, attraverso il Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia, in stretta collaborazione con le Forze di Polizia francesi.

L’attività, disposta dalla I Zona Polizia di Frontiera per il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta, si inserisce nell’ambito del potenziamento dei controlli lungo la fascia confinaria, secondo le direttive del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere. L’operazione, avviata sabato 14 novembre e conclusasi alla mezzanotte di sabato 21 novembre, ha visto un significativo impegno congiunto delle Polizie di Frontiera italiana e francese, con il coinvolgimento della Squadra Mista, in un articolato dispositivo di controllo e pattugliamento delle aree di retrovalico, delle principali arterie stradali, dell’autostrada e degli snodi di trasporto di persone e merci, nonché nell’ambito del porto di Ventimiglia, valico internazionale di frontiera extra-Schengen. Un’attività coordinata e capillare, finalizzata a prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità transfrontaliera, con particolare attenzione al favoreggiamento dell’immigrazione irregolare e all’individuazione di soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi.

Tra i risultati più significativi dell’operazione figura l’arresto, eseguito dagli operatori della Squadra Mista italo-francese, di un cittadino straniero dedito al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’uomo, alla guida di un’autovettura con a bordo alcuni cittadini stranieri irregolari, non si è fermato all’alt intimato dagli operatori al valico autostradale, proseguendo la marcia e dando origine a un inseguimento transfrontaliero.

Grazie all’immediata attivazione dei protocolli di cooperazione previsti dall’Accordo di Schengen e al tempestivo coordinamento tra le pattuglie dei due Paesi, il veicolo è stato intercettato e bloccato nei pressi dell’uscita autostradale di Mentone, con il supporto di ulteriore personale della Polizia francese che ha attivato un posto di blocco. Il conducente è stato arrestato con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Nei confronti degli stranieri trasportati sono state invece avviate le procedure amministrative di competenza, attraverso l’Ufficio Respingimenti e Riammissioni di Ponte San Luigi.

Nel corso dei servizi sono stati eseguiti ulteriori quattro arresti da parte degli operatori della Polizia di Stato. Tra i soggetti arrestati figura un cittadino straniero destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Roma per reati in materia di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Un altro è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari, mentre un ulteriore cittadino straniero è stato arrestato per aver fatto illegalmente ingresso nel territorio nazionale nonostante fosse già destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Imperia. Il quarto arresto ha riguardato un soggetto che aveva tentato di eludere i controlli di frontiera esibendo un documento falso valido per l’espatrio. L’attività congiunta ha consentito, inoltre, di dare esecuzione ad un provvedimento di arresto ai fini estradizionali nei confronti di una cittadina straniera, condannata alla pena di 3 anni e 2 mesi di reclusione per il reato di rapina in gruppo organizzato e armato. Al termine delle formalità di rito e della notifica dell’ordine di carcerazione, la donna è stata affidata al personale della Polizia Penitenziaria di Sanremo e successivamente associata presso l’Istituto Penitenziario di Genova Pontedecimo.

Nel corso dei servizi, inoltre, cinque cittadini stranieri non in regola con le disposizioni relative all’ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale sono stati riaccompagnati in Francia e consegnati alla Polizia di Frontiera francese, secondo le procedure previste. Un risultato operativo significativo, frutto di un dispositivo integrato che ha visto le Polizie dei due Paesi operare in maniera coordinata e complementare, assicurando una presenza costante e capillare lungo la fascia di confine.