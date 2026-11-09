Genova. Altri nove milioni di euro per l’edilizia residenziale pubblica e sociale. Regione Liguria ha presentato la nuova misura con cui intende riqualificare e rendere più sicuri alloggi o edifici pubblici in capo alle ARTE (Aziende Regionali Territoriali per l’Edilizia), ai Comuni, alla Città Metropolitana di Genova, alle Province e altri Enti pubblici.

La misura, a valere sull’azione 2.11.1 del PR FESR Liguria 2021-2027, consentirà di richiedere, accedendo allo sportello ‘Bandi On Line’ di Filse, dal 14 dicembre 2026 al 15 febbraio 2027 (offline dal 3 dicembre), fino a 800 mila euro a fondo perduto. L’agevolazione regionale potrà arrivare a coprire l’80% dell’investimento sostenuto, il 90% in caso di Comuni riconosciuti all’interno della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). Priorità di assegnazione anche nel caso in cui l’immobile derivi da confische alla criminalità organizzata. Sono ammissibili interventi di riqualificazione di immobili pubblici esistenti per l’edilizia residenziale pubblica (ERP) e per l’edilizia residenziale sociale (ERS), alloggi per studenti o soluzioni di cohousing.

Sono consentite spese per impianti elettrici o idrico-sanitari, efficienza energetica, superamento delle barriere architettoniche, cambio d’uso di immobili originariamente destinati ad altra funzione, frazionamento o accorpamento di singoli alloggi, impianti e sistemi utili a conseguire un risparmio idrico, rimozione e smaltimento di amianto, miglioramento sismico degli edifici. Prevista la possibilità di inserire anche interventi complementari di fornitura e installazione di arredi e attrezzature e di realizzazione di spazi comuni (es. socioeducativi, ricreativi, sportivi, culturali).

Per accedere al contributo, l’investimento minimo dev’essere di 500 mila euro nel caso in cui a presentare la domanda siano le ARTE, la Città Metropolitana di Genova, le Province e i Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti; 250 mila euro per i Comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, ma non rientranti nelle aree interne; 100 mila euro peri Comuni appartenenti alle aree interne. Ciascun soggetto potrà presentare al massimo due domande di finanziamento e i lavori dovranno essere terminati entro il 30 giugno 2028. Ammissibili anche lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2026, a patto che non sia ancora stati conclusi.

«Un impegno importante della Giunta che segue quanto fatto con il primo bando, che consentirà a 8 enti locali di rinnovare energeticamente 14 immobili che fanno parte del patrimonio dell’edilizia pubblica e sociale – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico e alla Programmazione FESR Alessio Piana -. Sono 19,5 i milioni complessivi che abbiamo destinato, con la programmazione del Fesr, al miglioramento della qualità abitativa. Siamo convinti che anche questa misura, con cui accompagniamo le amministrazioni pubbliche a investire in interventi strutturali o di riconversione di edifici o alloggi, troverà un’ampia adesione e fornirà un risultato concreto a famiglie, studenti e lavoratori che vivono, studiano e lavoro in Liguria».

«Con questo secondo bando mettiamo a disposizione ulteriori 9 milioni di euro per la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, nell’ambito di uno stanziamento complessivo di 19,5 milioni di euro destinato a questo settore – dichiara l’assessore regionale alle Politiche abitative ed Edilizia Marco Scajola -. Si tratta di risorse importanti che ci permetteranno di aumentare la disponibilità di alloggi sostenibili e accessibili, migliorando al tempo stesso la qualità della vita di chi vi abita. L’efficientamento energetico e l’abbattimento delle barriere architettoniche sono due delle principali azioni della nostra politica sull’edilizia. Grazie al primo bando, che si concluderà in queste ore, abbiamo finanziato 14 progetti in due finestre. In generale, negli ultimi anni, abbiamo stanziato oltre 61,5 milioni di euro, per interventi di efficientamento energetico che hanno interessato 865 alloggi. Sono numeri che dimostrano la continuità del nostro impegno, ma anche la necessità di proseguire su questa strada».