«Chiediamo alla Magistratura di verificare la regolarità degli interventi già eseguiti e di quelli ancora programmati, acquisendo l’intera documentazione amministrativa, progettuale e paesaggistica»

Sanremo. «Non si può cancellare un patrimonio arboreo di decenni senza aver prima verificato ogni possibilità di conservarlo. Chiediamo accertamenti urgenti e la valutazione di misure cautelari per impedire ulteriori danni irreversibili». Questa mattina i rappresentanti dell’associazione SEquS – Sostenibilità Equità Solidarietà di Asti e della Federazione Ecologisti Europei, Giuseppe Sammatrice, Patrizia Montafia, Sabrina Mossetto, con il sostegno e la solidarietà dell’associazione La Ninna di Novello, presieduta dal dottor Massimo Vacchetta, hanno depositato, tramite il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Asti, un esposto alla Procura della Repubblica di Imperia sulla vicenda degli abbattimenti dei pini di Via Padre Semeria a Sanremo.

La situazione è grave e richiede risposte urgenti. Circa trenta pini sono già stati abbattuti nell’aprile scorso e altri ventinove grandi esemplari, con un’età stimata tra i 70 e gli 80 anni, rischiano di essere eliminati nei prossimi giorni. Con il nostro esposto chiediamo alla Magistratura di verificare la regolarità degli interventi già eseguiti e di quelli ancora programmati, acquisendo l’intera documentazione amministrativa, progettuale e paesaggistica, comprese le comunicazioni della Soprintendenza e le relazioni tecnico-agronomiche.

Un punto per noi fondamentale riguarda le valutazioni effettuate sui singoli alberi. Il danneggiamento di marciapiedi e pavimentazioni da parte delle radici non dimostra automaticamente che ogni pino sia instabile, malato o pericoloso. Occorre verificare se siano state realmente esaminate soluzioni alternative all’abbattimento, come tecniche di riqualificazione dei suoli, sistemazione degli apparati radicali e adeguamento delle pavimentazioni. Non contestiamo la necessità di garantire la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici. Contestiamo che questa necessità possa tradursi in una rimozione indiscriminata di alberi senza un’adeguata valutazione delle possibilità di conservarli.

Una tutela che non può arrivare quando gli alberi sono già scomparsi. Abbiamo inoltre presentato una segnalazione per il riconoscimento del valore monumentale del viale alberato, composto dai pini ancora presenti, chiedendo l’attivazione delle procedure previste dalla normativa vigente. Ma c’è un problema che non può essere ignorato: i tempi necessari per l’istruttoria amministrativa rischiano di non essere compatibili con l’imminenza degli abbattimenti annunciati.

Per questo nell’esposto abbiamo chiesto alla Procura di valutare, qualora ne ricorrano i presupposti, anche il ricorso al sequestro preventivo degli alberi residui e delle attività di abbattimento pertinenti alle eventuali ipotesi di reato. L’obiettivo è consentire che gli accertamenti vengano svolti prima che la distruzione degli alberi renda irreversibile la trasformazione del viale e comprometta la possibilità di verificare le condizioni delle piante, degli apparati radicali e del terreno.

Il patrimonio arboreo non è un ostacolo alla riqualificazione urbana. Questa vicenda ripropone una questione che riguarda tutte le amministrazioni pubbliche: quale valore attribuiamo agli alberi maturi nei nostri centri urbani? Non basta promettere nuove piantumazioni per compensare l’eliminazione di alberi che hanno impiegato decenni a raggiungere le dimensioni e le funzioni ecologiche attuali. Un giovane albero non può sostituire immediatamente il contributo ambientale, paesaggistico e climatico di un grande esemplare adulto. La riqualificazione urbana deve saper conciliare sicurezza, funzionalità e conservazione della natura. Quando un progetto entra in conflitto con il patrimonio arboreo, la prima domanda dovrebbe essere come salvaguardarlo, non come eliminarlo.