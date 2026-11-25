Imperia. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la consigliera regionale di Forza Italia Chiara Cerri ha partecipato agli eventi organizzati tra Sanremo e Taggia, portando la vicinanza delle istituzioni a studenti, associazioni e cittadinanza.

La giornata si è aperta al Teatro del Casinò di Sanremo con l’iniziativa “Disarmiamo la violenza – La voce dei giovani contro la violenza sulle donne”, promossa da FIDAPA – Sezione di Sanremo, Zonta Club Sanremo e Inner Wheel insieme a Centro Antiviolenza, Accademia di Belle Arti e Casinò, con il patrocinio del Comune di Sanremo e della Regione Liguria. L’evento ha raccolto sguardi, parole e lavori (cartelloni, poesie, canzoni, video e fiocchi rossi) delle ragazze e dei ragazzi degli istituti scolastici sanremesi.

Il percorso è proseguito a Taggia, presso la palestra della scuola media Ruffini, dove gli studenti hanno dato vita a un momento denso di significato tra parole, musica, danza e un flashmob: raccogliendo il messaggio legato a Giulia Cecchettin, le ragazze e i ragazzi hanno scelto di fare “rumore” per rompere il silenzio. La mattinata e il pomeriggio si sono poi conclusi alla Casa della Comunità di Taggia con l’incontro “Contro la violenza, insieme”, promosso da ATS Liguria (Area 1) e Arma dei Carabinieri con il supporto di Accademia di Belle Arti e Lions IV Circoscrizione.