118, Ioculano (PD) replica a Nicolò: «Con la centrale a Bussana i vigili del fuoco non segnalavano problemi»

Imperia. «Quando la centrale del 118 era a Bussana, segnalazioni di questo tipo non ci risultano. Sono arrivate dopo l’accorpamento». Il consigliere regionale del Partito Democratico e vicepresidente della commissione Sanità, Enrico Ioculano, replica all’assessore Massimo Nicolò dopo la risposta in aula alla sua interrogazione sulle criticità evidenziate dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Imperia.

«L’assessore Nicolò sostiene che non ci sia alcun nesso tra le criticità segnalate dai vigili del fuoco e l’accorpamento della centrale del 118 di Imperia in quella unica regionale. Parla di sovraccarico informativo in alcune fasce orarie e di protocolli da calibrare. Ma quando la centrale era a Bussana, segnalazioni di questo tipo non ci risultano. Sono arrivate dopo».

Ioculano richiama quindi gli episodi riportati nelle note del comando provinciale: «Un’auto finita in un dirupo con gli occupanti a bordo: quando i pompieri sono arrivati, il soccorso era già concluso e nessuno li aveva avvisati. Uomini e mezzi impiegati inutilmente. Un soccorso in mare con difficoltà nel rapporto con l’operatore della sala del 118. E ancora incomprensioni sulle rispettive competenze e comunicazioni carenti durante gli interventi».

Per il consigliere dem si tratta di situazioni che meritano un approfondimento: «Non sono osservazioni dell’opposizione. Le scrive chi lavora ogni giorno nell’emergenza, e confermano quello che dico da maggio. Il coordinamento tra 118, vigili del fuoco e gli altri soggetti del soccorso non è un dettaglio da sistemare con il tempo: è il cuore del servizio. Se non funziona, si perdono minuti e si sprecano risorse».

Ioculano precisa poi che le contestazioni non riguardano il personale sanitario: «Nessuno mette in discussione gli operatori, che tengono in piedi il servizio in condizioni difficili. Il problema è il modello organizzativo, e va giudicato dai risultati».

Da qui la decisione di chiedere la documentazione relativa alle comunicazioni tra i diversi soggetti coinvolti nelle emergenze, per verificare se le difficoltà fossero già presenti prima della riorganizzazione.