Genova. «Da mesi denunciamo con interrogazioni, ordini del giorno e sopralluoghi i rischi dell’accentramento del 118 a Genova. Ieri la Regione ha presentato rinforzi: 18 infermieri in più, un concorso per 17 operatori a tempo indeterminato, nuove tecnologie e una sede dedicata agli Erzelli. Prendiamo atto che si sta intervenendo su criticità che l’assessore ha a lungo minimizzato. Ma il problema è il metodo: la centrale di Imperia è stata accorpata prima di avere personale, strumenti e procedure adeguati, e oggi se ne pagano le conseguenze», dichiara Enrico Ioculano, consigliere regionale Pd e vicepresidente della Commissione Sanità dopo la conferenza stampa dell’assessore Nicolò sul nuovo assetto della centrale unica regionale.

«I nodi li avevamo indicati con precisione. Un gruppo di lavoro tecnico nato senza medici. Una centrale che, secondo i dati che avevamo raccolto, passava da 11 operatori e 3 medici a 9 operatori e un solo medico a turno, con un medico chiamato a coordinare fino a 12 automediche, 2 elicotteri e un’ambulanza infermierizzata. Radio installate solo su una parte dei mezzi. Geolocalizzazione non attivabile. Comunicazioni foniche non sempre affidabili. A questi si sono aggiunte le segnalazioni del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Imperia: un’auto finita in un dirupo, con i pompieri avvisati quando il soccorso era già concluso; un soccorso in mare con difficoltà di rapporto con l’operatore di sala; incomprensioni sulle competenze. L’assessore sostiene che non ci sia nesso con l’accorpamento. Ma quando la centrale era a Bussana segnalazioni come quelle dei pompieri, di questo tipo, non ci risultano: sono arrivate dopo. Per questo ho presentato una richiesta di accesso agli atti, per confrontare il funzionamento del servizio prima e dopo il trasferimento», aggiunge