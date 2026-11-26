Genova. «La Regione accorpa le centrali del 118 di corsa, senza prima adeguare le infrastrutture. Imperia è già stata accorpata. Gli altri territori seguiranno, e tutto finirà su una centrale che stamattina è rimasta per novanta minuti senza sistemi informatici. Questo è il risultato. Dalle 6.30 alle 8, al San Martino, 81 chiamate e 60 mezzi inviati sono stati gestiti con carta e penna. Le cause sono ancora da accertare. Se il problema è elettrico e legato a impianti vecchi, prima andavano rinnovati quelli. Poi, semmai, si poteva riorganizzare. La Regione e ATS ripetono che va tutto bene. Intanto ogni giorno ce n’è una. Più si accentra senza mettere in sicurezza la centrale, più cittadini restano esposti quando qualcosa si rompe», così Enrico Ioculano, consigliere regionale Pd e vicepresidente della Commissione Salute e Armando Sanna, capogruppo Pd in consiglio regionale su 118 dopo guasto di questa mattina.