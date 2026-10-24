World Pasta Day 2026: i piatti di Piemonte e Liguria

La Giornata mondiale della pasta è nata nel 1998 per valorizzare uno degli alimenti più amati e diffusi al mondo. L’Italia si conferma ai vertici della produzione e dei consumi, con quasi 4,2 milioni di tonnellate prodotte nel 2025 e una media di 23,1 chilogrammi consumati ogni anno per abitante. Numeri che testimoniano il peso economico della filiera e il ruolo della pasta nella cultura gastronomica nazionale. Dalla sfoglia tirata a mano ai formati regionali, dai ripieni tradizionali ai condimenti contemporanei, la pasta racconta la storia dei territori e delle comunità che li abitano. È protagonista dei pranzi in famiglia e delle occasioni speciali, ma anche un ingrediente capace di rinnovarsi, accogliendo tecniche e abbinamenti sempre nuovi.

Nel 2025 la cucina italiana è stata iscritta nella Lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO. Il riconoscimento riguarda l’insieme dei saperi, dei gesti, delle pratiche condivise e della trasmissione tra generazioni che caratterizzano la nostra cultura gastronomica. La pasta ne rappresenta una delle espressioni più riconoscibili, con una varietà di formati e preparazioni che riflette la ricchezza delle tradizioni locali. Maccheroni, trofie, orecchiette, pici, malloreddus, tajarin e ravioli compongono una geografia gastronomica fatta di identità differenti, incontri e contaminazioni. È questo patrimonio, in continua evoluzione, a ispirare anche le proposte di alcuni chef di Piemonte e Liguria, protagonisti di un percorso tra ricette della memoria e sperimentazione contemporanea.

Piemonte: dai plin al vitello tonnato reinterpretato

La cucina piemontese offre un repertorio ricco di paste ripiene, sughi d’arrosto e preparazioni che richiedono tempo e precisione. Gli chef ne recuperano i sapori più riconoscibili, trasformandoli in piatti che uniscono tecnica e creatività.

Al ristorante La Rei Natura, a Serralunga d’Alba, lo chef Michelangelo Mammoliti reinterpreta uno dei grandi classici regionali, il vitello tonnato, nel Mitoné. Il piatto prende la forma di un bottone di pasta ripiena di filetto di spalla di vitello, completato da un glassage di brodo di pollo e burro dolce, spezie e capperi fritti, oltre a un fondo di manzo, spezie e acciughe. A chiudere la preparazione è uno zabaione salato con tuorlo, brodo di pollo e aceto mitoné, realizzato con Alta Langa, aceto di vino rosso, pepe nero e chiodi di garofano. La ricetta trasferisce in una pasta ripiena i sapori caratteristici del vitello tonnato.

A Torino, Galfer Bistrot & Café propone il plin fatto a mano con asparagi, tuorlo e Parmigiano 36 mesi dello chef Giacomo Gagliardi. Il formato simbolo della tradizione piemontese viene abbinato alla freschezza degli asparagi, alla morbidezza del tuorlo e alla sapidità del formaggio stagionato, in una preparazione che valorizza la qualità degli ingredienti.

A Golferenzo, al ristorante L’Olmo, lo chef Ivan Milani firma i ravioli al plin ai tre arrosti. La sfoglia tirata a mano racchiude coniglio, Fassona e coppa di maiale, arrostiti separatamente e amalgamati con spinaci e Parmigiano Reggiano. Il piatto è completato da un sugo d’arrosto ottenuto con una lunga cottura e mantecato con burro di malga: una ricetta che punta sulla profondità dei sapori e sulla memoria della cucina piemontese.

La proposta di Azotea, a Torino, si sposta invece verso l’Asia. Lo chef Alexander Robles presenta la Tom Kha Soup, una rilettura in chiave nikkei della tradizionale zuppa thailandese Tom Kha Gai. La base di brodo di pesce e latte di cocco, profumata alla galanga, accoglie gamberi scottati e cozze al posto del pollo della ricetta originale. Noodles, uovo sodo, spinaci, cipollotto e coriandolo completano un piatto che combina riferimenti thailandesi e sensibilità gastronomica nikkei.

Sempre a Torino, lo chef Mattia Franco propone all’Otium Rooftop la fregola con bisque, gamberi e lamponi. La pasta sarda viene cotta nella bisque per assorbirne i profumi marini, mentre la tartare di gamberi e i lamponi acidi aggiungono freschezza e contrastano l’intensità del condimento.

Liguria: il pesto incontra le erbe spontanee e il mare

In Liguria la pasta è legata a ingredienti emblematici come il Basilico Genovese DOP, le erbe spontanee, l’olio extravergine d’oliva e il pesce. Le proposte degli chef partono da questa identità per esplorare nuove consistenze e combinazioni, senza perdere il legame con la cucina locale.

Le tre proposte firmate da Marco Visciola raccontano diverse sfaccettature della cucina ligure. Al ristorante Il Marin, a Genova, i tortelli al pesto trasformano il condimento simbolo della tradizione genovese in un ripieno, accompagnato da una crema di patate e da fagiolini crudi, mentre il Basilico Genovese DOP ne conserva il carattere distintivo. A Ortica, nella Tenuta Golfo Paradiso a Pieve Ligure, la Tagliatella Ortica unisce l’impasto verde, preparato con l’omonima erba spontanea, al tuccu di Cabannina, il tradizionale sugo di carne cotto lentamente con pomodoro, soffritto e aromi. A Genova, infine, Nonno Giuan, il progetto gastronomico dedicato al nonno Giovanni, valorizza la pasta fresca artigianale, dalle trofie ai pansotti alla borragine, realizzata da pastifici del territorio. Accanto ai formati liguri trovano spazio gli agnolotti del plin di Ugo Alciati, serviti con sugo d’arrosto: un incontro tra le tradizioni di Liguria e Piemonte.

A Bordighera, il ristorante Momento propone le linguine Pasta Mancini con cozze all’arrabbiata e pecorino, piatto firmato dagli chef Enrico Marmo e Jacopo Rosti. La piccantezza dell’arrabbiata si combina con la sapidità delle cozze e la nota intensa del pecorino. Inserita in un menu che varia in base alla disponibilità del mercato, la ricetta dimostra come un formaggio dal carattere deciso possa valorizzare anche un primo piatto di mare.

Le proposte di Piemonte e Liguria mostrano come la pasta possa raccontare un territorio attraverso ingredienti, tecniche e ricette, ma anche aprirsi a influenze diverse. Dai plin ai tortelli ripieni di pesto, dalle preparazioni a base di carne alle combinazioni con pesce, erbe e frutta, ogni piatto offre una lettura personale di un patrimonio condiviso. Il World Pasta Day è quindi un’occasione per riscoprire i formati regionali, recuperare una ricetta di famiglia o provare nuovi abbinamenti. La pasta conserva il suo valore non soltanto nei numeri della produzione e dell’esportazione, ma soprattutto nei gesti quotidiani: l’acqua che bolle, il sugo che cuoce lentamente, la sfoglia preparata a mano e il piacere di sedersi a tavola insieme.

È in questo equilibrio tra cultura gastronomica, identità territoriale e convivialità che la pasta continua a essere uno dei simboli più riconoscibili della cucina italiana.