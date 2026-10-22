Visita dell’Ammiraglio di Divisione Flavio Biaggi alla Capitaneria di Porto di Imperia

La visita presso gli uffici della Capitaneria di porto di Imperia ha avuto inizio alle 10 con il consueto saluto di benvenuto del Comandante del porto di Imperia, Capitano di Fregata Marco Sansò ed è proseguita negli uffici della Capitaneria di porto e presso la “Sala crisi Ramoge”, dove il Comandante in IIa della Capitaneria di porto di Imperia, Capitano di Corvetta Antonino Saladino, ha descritto l’attività operativa svolta nel territorio di giurisdizione durante l’appena conclusa stagione balneare e delineato le peculiarità del Compartimento Marittimo di Imperia, ricompreso tra Ventimiglia e Cervo. Al termine della visita ha avuto luogo il consueto scambio dei crest Istituzionali, gli emblemi in metallo che riproducono lo stemma araldico dei rispettivi Comandi.