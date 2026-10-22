Comandante Interregionale Marittimo Nord di La Spezia|
Visita dell’Ammiraglio di Divisione Flavio Biaggi alla Capitaneria di Porto di Imperia
Accompagnato dall’Ammiraglio Ispettore Antonio Ranieri, Direttore Marittimo della Liguria
Imperia. In data odierna l’Ammiraglio di Divisione Flavio Biaggi Comandante Interregionale Marittimo Nord di La Spezia, accompagnato dall’Ammiraglio Ispettore (CP) Antonio Ranieri, Direttore Marittimo della Liguria, ha visitato la sede della Capitaneria di porto di Imperia.
La visita presso gli uffici della Capitaneria di porto di Imperia ha avuto inizio alle 10 con il consueto saluto di benvenuto del Comandante del porto di Imperia, Capitano di Fregata Marco Sansò ed è proseguita negli uffici della Capitaneria di porto e presso la “Sala crisi Ramoge”, dove il Comandante in IIa della Capitaneria di porto di Imperia, Capitano di Corvetta Antonino Saladino, ha descritto l’attività operativa svolta nel territorio di giurisdizione durante l’appena conclusa stagione balneare e delineato le peculiarità del Compartimento Marittimo di Imperia, ricompreso tra Ventimiglia e Cervo. Al termine della visita ha avuto luogo il consueto scambio dei crest Istituzionali, gli emblemi in metallo che riproducono lo stemma araldico dei rispettivi Comandi.
Accompagnato dal Direttore Marittimo della Liguria e dal Capo del Compartimento Marittimo di Imperia, il Comandante Interregionale Marittimo Nord, l’Ammiraglio di Divisione Flavio Biaggi, si è poi recato presso gli uffici della Civica Amministrazione dove ha incontrato inoltre il Sindaco della Città di Imperia, Claudio Scajola; occasione per un sereno scambio di saluti istituzionali.
La visita si è conclusa nella sede della Capitaneria di porto, dove l’Ammiraglio di Divisione Flavio Biaggi ha manifestato il vivo apprezzamento per il lavoro svolto con professionalità, prontezza operativa e spirito di abnegazione al servizio della comunità, da parte di tutto il personale del Compartimento Marittimo di Imperia, comprendendo anche coloro che sono posti alle dipendenze dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo.