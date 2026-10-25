Virtus Sanremese di misura, Alvarez stende l’Albingaunia

Sanremo . La Virtus Sanremese conquista una vittoria preziosa e sofferta, superando per 1-0 l’ Albingaunia al termine di una sfida intensa e combattuta.

Il match si sblocca già nelle battute iniziali: all’11’ è Alvarez a rompere gli equilibri, insaccando di testa il pallone che vale il vantaggio per la formazione di casa. Dopo l’ammonizione di Virga al 15′, la tensione sale con il passare dei minuti, culminando al 37′ con un calcio di rigore concesso in favore dell’Albingaunia. Gli ospiti hanno così l’occasione per pareggiare i conti, ma un superlativo Brizio si rende protagonista, parando il tiro dagli undici metri e mantenendo la Virtus Sanremese in vantaggio.