“Vini in Villa” fa il pieno a Sanremo con oltre 2 mila presenze a Villa Nobel

Gli organizzatori: «Un risultato che premia il lavoro di squadra e la fiducia di istituzioni, sponsor e partner»

Sanremo. Oltre 2.000 presenze complessive in due giorni, di cui più di 1.500 nella sola giornata di sabato. Si chiude con numeri importanti la quarta edizione di Vini in Villa, che nel fine settimana del 17 e 18 ottobre ha trasformato Villa Nobel in uno dei principali punti d’incontro per gli appassionati di vino ed enogastronomia della Riviera dei Fiori.

Un successo di pubblico che conferma la crescita della manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale Enocultura, con la collaborazione tecnica di Decantico Academy, e che premia la scelta di puntare su un evento capace di coniugare qualità delle proposte, valorizzazione del territorio e partecipazione. Per due giornate gli spazi interni e il parco della storica residenza sanremese hanno accolto un pubblico numeroso ed eterogeneo, tra appassionati, operatori del settore, residenti e visitatori, richiamati da un programma che ha unito degustazioni, approfondimenti, gastronomia e intrattenimento.

A catalizzare l’attenzione sono state soprattutto le oltre 300 etichette provenienti dalle diverse regioni italiane, protagoniste di un percorso attraverso alcune delle espressioni più interessanti del patrimonio vitivinicolo nazionale. Dai grandi rossi ai bianchi, dalle bollicine alle produzioni di nicchia, Vini in Villa ha offerto un viaggio alla scoperta dei territori e delle tradizioni che rendono il vino italiano un’eccellenza riconosciuta nel mondo.

Particolare attenzione è stata dedicata alla Liguria e alle sue produzioni vitivinicole, con uno spazio pensato per valorizzare le denominazioni, i vitigni autoctoni e il lavoro dei produttori regionali. Una presenza significativa, che ha rafforzato il legame tra la manifestazione e il territorio, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere più da vicino la qualità e l’identità dei vini liguri.

Determinante il contributo dei sommelier della Fisar, che hanno accompagnato le degustazioni con competenza e professionalità, rappresentando un punto di riferimento per il pubblico durante entrambe le giornate. Grande interesse anche per le sei masterclass dell’Arena del Gusto, guidate dal sommelier Lorenzo Moraldo, con approfondimenti dedicati ai vini liguri, al Metodo Classico italiano, alla storica Cantina Bersano e ad abbinamenti particolari come quello tra sigaro e bollicine.

Ma a conquistare i visitatori non è stato soltanto il vino. Un ruolo centrale lo ha avuto anche la proposta gastronomica, che ha trasformato il parco di Villa Nobel in un percorso tra sapori, tradizioni e interpretazioni contemporanee della cucina. Protagoniste dell’Area Food cinque realtà della ristorazione: #Pinsa di Sanremo, Manik Hamburgeria, Trattoria del Ponte, Prime Quality e Il Cartoccio Street Food Friggitoria. Le loro proposte hanno contribuito a valorizzare la qualità della gastronomia locale, affiancando ai piatti della tradizione ligure specialità di street food e preparazioni pensate per accompagnare le degustazioni.

Spazio anche alle proposte Extra Wine con Birrificio della Contea e Gingar Distilled Gin, mentre l’intrattenimento musicale, affidato a Davide Penna, Moonlight Duo e Pan e Pumata, ha accompagnato le due serate, contribuendo a creare un’atmosfera vivace e coinvolgente. Un evento che, oltre ai numeri, ha messo in evidenza il potenziale dell’enogastronomia come strumento di promozione turistica e valorizzazione delle eccellenze del Ponente ligure.

A sottolineare l’importanza della manifestazione anche la significativa partecipazione istituzionale alla cerimonia inaugurale di sabato 17 ottobre. Al tradizionale taglio del nastro, insieme agli organizzatori Marco Gallo e Salvatore Infante, erano presenti il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, l’assessore al Turismo del Comune di Sanremo Alessandro Sindoni, il senatore Gianni Berrino e il consigliere regionale Armando Biasi. Una presenza che ha testimoniato l’attenzione delle istituzioni nei confronti di un’iniziativa che punta a rafforzare l’attrattività del territorio attraverso la promozione delle sue risorse culturali, turistiche ed enogastronomiche.

La manifestazione si è svolta con il patrocinio della Regione Liguria, della Provincia di Imperia e del Comune di Sanremo, ai quali gli organizzatori hanno rivolto un sentito ringraziamento per l’attenzione e il sostegno riservati al progetto.

Fondamentale, per la riuscita della quarta edizione, anche il contributo delle aziende che hanno scelto di affiancare Vini in Villa, sostenendone la crescita e condividendone gli obiettivi. Tra i Main Partner figurano Conad Nord Ovest, presente con il progetto I Nostri Ori, La Mia Liguria – Regione Liguria, la storica Cantina Bersano, al fianco dell’evento per il secondo anno consecutivo, GINO Spa e Gingar Distilled Gin. Un contributo importante è arrivato anche dai Technical Partner Callmewine, Prime Quality e Smoky Blinders Cigar Club, realtà che hanno collaborato agli aspetti tecnici, logistici e contenutistici della manifestazione. Il ringraziamento degli organizzatori si estende inoltre agli sponsor AZ Marine Power Group, EBF Piante & Vivai, EBF Green e Purø Yogurt, che hanno creduto nel progetto e contribuito concretamente alla realizzazione dell’evento. Una rete di collaborazioni che evidenzia come Vini in Villa sia diventato nel tempo non soltanto un appuntamento dedicato al mondo del vino, ma anche un’occasione di incontro tra imprese, professionisti e realtà economiche del territorio.

Tra gli elementi che hanno maggiormente caratterizzato questa edizione, anche la scelta della nuova sede. Dopo le precedenti esperienze a Villa Ormond, l’approdo a Villa Nobel ha rappresentato un ulteriore passo avanti per la manifestazione, offrendo una cornice di particolare prestigio e valore storico. Proprio per questo, un ringraziamento speciale è stato rivolto ai gestori di Villa Nobel, e in particolare a Gian Maria Leto e Giuseppe Rizzo, per la disponibilità e la collaborazione dimostrate nell’accogliere l’evento. Una sinergia che ha consentito di valorizzare gli spazi della storica dimora, rendendoli protagonisti di un’iniziativa capace di coniugare cultura, ospitalità ed enogastronomia. Non meno importante il lavoro svolto dietro le quinte dall’intera macchina organizzativa: dallo staff ai collaboratori, dai sommelier agli operatori tecnici, dai ristoratori alle aziende vitivinicole che hanno partecipato, fino ai professionisti e agli artisti che hanno contribuito al programma.

A tutti loro va il ringraziamento dell’Associazione Culturale Enocultura e di Decantico Academy, insieme agli organi di informazione che hanno seguito la manifestazione e, soprattutto, al pubblico che ha risposto con una partecipazione superiore alle duemila presenze. Il bilancio della quarta edizione conferma dunque Vini in Villa come una manifestazione in crescita nel panorama degli appuntamenti enogastronomici del Ponente ligure, capace di mettere in relazione il mondo della produzione vitivinicola nazionale con la ristorazione, il tessuto imprenditoriale e le eccellenze locali. Un risultato che premia il percorso intrapreso dagli organizzatori e pone le basi per il futuro di un appuntamento che punta a consolidare il proprio ruolo nella promozione del territorio.