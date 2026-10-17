“Vini in Villa” 2026, al via la quarta edizione nella cornice di Villa Nobel

Sanremo. Il profumo del buon vino italiano, i sapori autentici della tradizione ligure, e l’atmosfera senza tempo di una delle dimore più affascinanti della Riviera. È con questo sfondo che è ufficialmente entrata nel vivo questo pomeriggio la quarta edizione di “Vini in Villa”, l’atteso appuntamento con l’eccellenza enologica.

L’evento, promosso dall’Associazione Culturale Enocultura in collaborazione con il partner tecnico Decantico Academy Srl, si svolge quest’oggi, sabato 17, e domani, domenica 18 ottobre, accogliendo i visitatori dalle 17 alle 24. Archiviato il successo degli anni scorsi, la manifestazione ha preso il via con la sua prima grande novità: il cambio di location. Non più Villa Ormond, infatti, ma la splendida cornice di Villa Nobel. Una scelta strategica che unisce l’eleganza storica della residenza di corso Felice Cavallotti alla vivibilità e all’ampiezza del suo parco, offrendo al pubblico un colpo d’occhio e un percorso espositivo rinnovati.

All’apertura ufficiale della due giorni, con il tradizionale taglio del nastro, hanno preso parte gli ideatori e organizzatori dell’evento, Marco Gallo e Salvatore Infante. Al loro fianco, a testimonianza della forte sinergia tra le manifestazioni di qualità e le istituzioni locali, il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni, il senatore Gianni Berrino, e il consigliere regionale Armando Biasi.

L’ingresso a “Vini in Villa” è libero, permettendo a tutti di accedere al parco per vivere l’atmosfera della dimora storica tra dj set, musica dal vivo, e intrattenimento. Per chi desidera avventurarsi tra le degustazioni delle oltre trecento etichette selezionate, l’esperienza si sviluppa attraverso un sistema a gettoni: il singolo gettone ha un costo di 5 €, mentre il pacchetto da cinque gettoni è proposto a 20 €, e include un buono sconto Conad del valore di 5 € messo a disposizione dal Main Partner della manifestazione. A guidare le degustazioni saranno i Sommelier Fisar, pronti ad accompagnare i partecipanti con competenza e professionalità. Nel cuore del parco, invece, trova spazio l’Arena del Gusto, palcoscenico per masterclass e approfondimenti dedicati ai grandi territori vitivinicoli.