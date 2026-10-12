“Vini in Villa” 2026, a Villa Nobel la quarta edizione dell’evento tra grandi vini, gastronomia ligure e cultura

Uno dei luoghi simbolo della città trasformerà il suo parco e le sue sale in un grande punto d’incontro dedicato al vino italiano, alla gastronomia ligure, alla cultura enologica, e alla convivialità

Sanremo. Torna a Sanremo “Vini in Villa” per la sua quarta edizione, presentandosi al pubblico con un format rinnovato e una nuova prestigiosa location: Villa Nobel. Sabato 17 e domenica 18 ottobre, dalle 17 alle 24, uno dei luoghi simbolo della città trasformerà il suo parco e le sue sale in un grande punto d’incontro dedicato al vino italiano, alla gastronomia ligure, alla cultura enologica, e alla convivialità.

Organizzata dall’Associazione Culturale Enocultura in collaborazione con il partner tecnico Decantico Academy Srls, la manifestazione nasce con l’obiettivo di avvicinare il pubblico al mondo del vino attraverso un linguaggio accessibile e contemporaneo. Il tema guida dell’edizione 2026 riassume la filosofia dell’evento, sintesi tra la promozione delle eccellenze nazionali e la valorizzazione del territorio: “Dove i vini d’Italia incontrano i sapori della Liguria.”

Il cuore pulsante dell’evento sarà la degustazione. All’interno di Villa Nobel il pubblico potrà intraprendere un percorso alla scoperta di oltre trecento etichette provenienti da tutta Italia. I vini saranno suddivisi in quattro macro-aree tematiche dedicate ai bianchi, ai rossi, alle bollicine e ai rosati, e ai vini liguri. A questi ultimi sarà riservato uno spazio autonomo pensato per raccontare la straordinaria varietà vitivinicola regionale. Le degustazioni saranno guidate dai Sommelier Fisar, garantendo un approccio al calice libero e informale mantenendo sempre al centro la competenza e la cultura del vino.

L’ingresso a “Vini in Villa” sarà libero. Il pubblico potrà, quindi, entrare nel parco e vivere liberamente gli spazi, la musica e l’atmosfera. Chi vorrà degustare i vini potrà acquistare i gettoni dedicati al costo di 5 € per un singolo gettone oppure 20 € per il pacchetto da 5 gettoni. Con l’acquisto del pacchetto da 5 gettoni verrà consegnato, inoltre, un buono sconto Conad del valore di 5 €, grazie alla collaborazione con il Main Partner della manifestazione.

Accanto al vino, il secondo grande protagonista sarà il cibo. Nel parco di Villa Nobel sarà allestita un’area food con diverse realtà gastronomiche chiamate a interpretare la cucina ligure e lo street food. Saranno presenti con le loro proposte la #Pinsa di Sanremo, Manik Hamburgeria, Trattoria del Ponte, Prime Quality e Il Cartoccio Street Food Friggitoria. Il pubblico potrà acquistare direttamente i piatti costruendo liberamente il proprio percorso tra cibo e calici.

Tra le principali novità nasce l’Arena del Gusto, uno spazio dedicato a masterclass, incontri e degustazioni guidate ordinate e condotte da Lorenzo Moraldo. Per garantire un carattere raccolto e il confronto diretto con il relatore, ciascun incontro prevederà un massimo di 30 partecipanti.

Ad aprire la conferenza stampa di presentazione dell’evento svoltasi questa mattina presso Palazzo Bellevue, l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni: «Si tratta della quarta edizione di “Vini in Villa” che, quest’anno, si terrà a villa Nobel. Tutto ciò che riguarda l’enogastronomia è molto importante per noi, per la valorizzazione del territorio, e per le strategie di promozione turistica di Sanremo. Grazie alla sinergia tra le nostre ville e i nostri luoghi storici e le manifestazioni di tale impronta, i turisti, i cittadini, e gli appassionati potranno godersi una due giorni eccezionale».

«”La mia Liguria” non poteva non essere presente per questo evento. Trovo molto interessante che ogni vino racconti il proprio territorio, così come le esperienze offerte dalle masterclass. Ringrazio gli organizzatori, per la cura con la quale portano avanti questo progetto, gli sponsor, e l’assessore Sindoni, che continua a credere in questa bellissima manifestazione.», ha proseguito l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi.

«Ci tengo a iniziare ringraziando i nostri partner; Conad, che ha creduto in questo progetto, e le istituzioni che mi hanno concesso il patrocinio. La quarta edizione di “Vini in Villa” stravolge un po’ il suo aspetto, prima di tutto per il cambio di location.» ha spiegato Marco Gallo, uno degli organizzatori, «La forma dell’evento, invece, rimane la stessa: ingresso libero, con due giorni di degustazioni ed esperienze, ed esperti sommelier Fisar che racconteranno le etichette. L’esterno della villa, ovvero il parco, racconterà tutto ciò che è il contorno di “Vini in Villa”, ovvero la parte dedicata al food, con delle realtà locali che metteranno a disposizione le loro proposte culinarie. Ci saranno anche una distilleria e una birreria, con prodotti di qualità del nostro territorio. Presente anche la parte ludica, ovviamente, con dj set e musica live. L’anno scorso abbiamo avuto interesse di persone non solo da tutta la Liguria, ma anche dal basso Piemonte. Questa sarà, senza dubbio, un’edizione più fresca, più nuova, e più stimolante.»

«Io credo molto in questo evento, che spero che abbia negli anni una risonanza sempre maggiore. Noi cerchiamo di dare visibilità ai nostri prodotti, per esaltare sempre di più i nostri prodotti e il nostro territorio.», ha sottolineato Salvatore Infante, anch’esso organizzatore della manifestazione.

La conferenza si è chiusa con l’intervento dell’imprenditore Franco Lupi, in rappresentanza di Conad: «Per noi è un onore essere presenti a questo evento, perché rispecchia i valori che anche noi di Conad portiamo avanti ogni giorno, ovvero valorizzazione del territorio e dei prodotti di qualità. Grazie agli organizzatori per avermi coinvolto, e alle istituzioni per il sostegno».

Il programma

La giornata di sabato 17 ottobre si aprirà alle 18 con la masterclass dedicata alla storica cantina piemontese Bersano. Proseguirà alle 19 con la degustazione alla cieca “Gotti di Liguria” incentrata su Dolceacqua, e si concluderà alle 20 con un viaggio alla cieca tra le espressioni vitivinicole del Levante ligure.

La giornata di domenica 18 ottobre proporrà alle 18 la degustazione alla cieca “Gotti di Liguria” sulle diverse anime del Ponente. Alle 19 spazio a “Il Metodo Classico italiano” con cinque calici serviti alla cieca, per poi chiudere alle 20 con l’incontro “Fumo lento & bollicine”, un originale abbinamento tra sigaro e Metodo Classico.

La manifestazione aprirà le porte anche ad altre eccellenze del bere italiano all’interno della sezione Extra Wine. Saranno protagoniste due realtà del Ponente Ligure: il Birrificio della Contea con la sua neonata produzione brassicola e Gingar Distilled Gin, azienda dedicata ai distillati e Main Partner dell’evento.

La musica integrerà l’esperienza per creare un’atmosfera conviviale e informale. In entrambe le giornate, dalle 17 alle 21 il parco sarà accompagnato dal Dj Set di Davide Penna. Dalle 21 la serata proseguirà con le esibizioni dal vivo del Moonlight Duo nella giornata di sabato 17 ottobre, e del gruppo Pan e Pumata domenica 18 ottobre.

L’evento si svolge con il patrocinio del comune di Sanremo, della Provincia di Imperia e di Regione Liguria. Tra i Main Partner dell’edizione 2026 figurano Conad con il progetto “I Nostri Ori”, La Mia Liguria, Cantina BERSANO, GINO Spa e Gingar Distilled Gin. Partecipano inoltre come sponsor e partner tecnici Callmewine, Prime Quality, Smoky Blinders Cigar Club, AZ Marine Power Group, EBF Green ed EBF Piante & Vivai.