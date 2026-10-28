Villa Sultana-Piccadilly, Ospedaletti Insieme: «Cinque anni persi»

La presa di posizione arriva dopo l’annuncio del sindaco Daniele Cimiotti, che nei giorni scorsi ha confermato come la proprietà di Villa La Sultana non sia riuscita ad arrivare a una proposta concreta e che, nel frattempo, sarebbero emerse almeno due manifestazioni di interesse da parte di privati per l’acquisto dell’ex primo Casinò d’Italia. La minoranza guidata dall’avvocato Valentina Lugarà rivendica di aver manifestato fin dall’inizio forti perplessità sulla convenienza e sulla sostenibilità economica dell’operazione.

«Sono anni che esprimiamo forti dubbi sulla convenienza e sulla sostenibilità economica della permuta Piccadilly-Villa Sultana, senza essere ascoltati», scrive Ospedaletti Insieme. «Dopo quasi cinque anni l’operazione tramonta e, francamente, non possiamo che esserne sollevati». La critica non riguarda soltanto l’esito della trattativa, ma soprattutto il percorso seguito dall’amministrazione e il tempo trascorso senza che, secondo il gruppo di opposizione, fosse costruita una reale alternativa. «Quali trattative sono state concretamente condotte in tutto questo tempo?», si chiede la minoranza. «E soprattutto, se l’operazione fosse andata a buon fine, con quali risorse il Comune avrebbe sostenuto gli ingenti costi di recupero e di gestione di Villa Sultana?».

Il progetto dell’amministrazione era quello di acquisire la storica villa al patrimonio comunale e trasformarla, in prospettiva, nella nuova sede del municipio, liberando l’attuale Palazzo comunale sul lungomare. In cambio, il Comune avrebbe ceduto il Piccadilly, immobile che negli ultimi anni ha visto crescere sensibilmente le proprie potenzialità di valorizzazione urbanistica. Proprio su questo punto si concentra un’altra parte dell’attacco politico. Cimiotti ha recentemente indicato per il Piccadilly un valore potenziale nell’ordine dei 6 milioni di euro, rispetto a una precedente valutazione di circa 2,5 milioni, anche grazie alle nuove possibilità di trasformazione urbanistica del compendio.

«Nel frattempo sono trascorsi cinque anni senza che sia mai stato presentato un progetto alternativo di riqualificazione del Piccadilly», sottolinea Ospedaletti Insieme. «Si sarebbero potute esplorare opportunità concrete, anche attraverso finanziamenti dedicati, che consentissero di valorizzare l’immobile mantenendolo nel patrimonio comunale. Invece oggi ci troviamo davanti alla sola prospettiva della vendita». Ed è proprio quella la strada annunciata dall’amministrazione: una volta trasferite biblioteca civica e polizia locale nei nuovi locali comunali di via Matteotti, sotto il complesso Alexandra, il Piccadilly verrà liberato e messo sul mercato. L’obiettivo dichiarato è trasformare la valorizzazione dell’immobile in una leva finanziaria per nuove opere pubbliche.

Tra queste resta centrale il tema della futura sede della caserma dei carabinieri, altro nodo richiamato dalla minoranza. «Resta inoltre aperta la questione della futura sede della caserma», evidenzia il gruppo, riportando l’attenzione su uno dei problemi che dovranno essere risolti prima di poter procedere con la piena alienazione del compendio. La posizione di Ospedaletti Insieme si chiude quindi con un giudizio netto sui cinque anni trascorsi dietro a una trattativa che non si è mai concretizzata. «Meglio tardi che mai. Ma dopo cinque anni di annunci è tempo di passare dalle parole ai fatti».