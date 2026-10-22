Villa Regina Margherita, incontro del Lions dedicato al futuro della storica dimora di Bordighera

Bordighera. Restituire Villa Regina Margherita alla città, puntando sull’acquisizione della quota di maggioranza oggi detenuta dalla Provincia di Imperia e su un progetto di valorizzazione capace di trasformarla nuovamente in un polo culturale e turistico. È questa la prospettiva illustrata dal sindaco di Bordighera, Marzia Baldassarre, nel corso di un incontro dedicato al futuro della storica residenza reale, organizzato mercoledì sera, 21 ottobre, dal Lions Club Bordighera Capo Nero Host al ristorante Agua Bistro del Mare.

«Il nostro obiettivo è arrivare, attraverso le necessarie interlocuzioni istituzionali, all’acquisizione da parte del Comune della quota del 70% attualmente detenuta dalla Provincia di Imperia, così da poter costruire un percorso unitario e coerente di valorizzazione del complesso», ha dichiarato il primo cittadino, delineando le linee d’azione dell’amministrazione.

Un percorso che dovrà necessariamente fare i conti anche con la società concessionaria Else, rispetto alla quale, ha spiegato Baldassarre, sarà necessario individuare soluzioni sostenibili e rispettose degli impegni e delle situazioni giuridiche esistenti. «Non si tratta di passaggi semplici e non intendiamo nasconderne le difficoltà. Ma proprio per questo riteniamo fondamentale procedere con serietà, concretezza e capacità di programmazione».

L’ambizione è quella di riportare la villa a una piena fruizione pubblica, con mostre, iniziative culturali, concerti, incontri istituzionali e collaborazioni con importanti realtà artistiche e museali. «Non vogliamo un monumento da contemplare soltanto dall’esterno, ma un luogo che possa tornare a essere parte integrante della vita di Bordighera e costituire un elemento di attrattività culturale e turistica per tutto il territorio», ha sottolineato il sindaco.

Un’occasione importante è rappresentata dal 2026, anno del centenario della morte della regina Margherita, che potrebbe contribuire a riportare l’attenzione sulla residenza e sul suo patrimonio storico e architettonico. Le iniziative già programmate, ha aggiunto Baldassarre, costituiscono un primo passo, mentre prosegue il lavoro sulle condizioni necessarie per garantirne il futuro.

La serata ha offerto anche l’occasione per ripercorrere la storia della villa attraverso gli interventi di due relatori, accompagnati dalla proiezione di fotografie storiche e immagini inedite.

La scrittrice e studiosa di storia locale Gisella Merello ha raccontato l’arrivo e la presenza della regina Margherita a Bordighera, soffermandosi sul periodo trascorso a villa Etelinda, progettata da Charles Garnier, e sulla successiva costruzione della residenza realizzata dall’architetto Broggi. Merello è autrice del volume di recente pubblicazione La regina Margherita a Bordighera, dedicato proprio al legame tra la sovrana e la città.

A seguire, l’ingegnere Giuseppe Bessone, che aveva diretto i lavori di recupero promossi dal mecenate e collezionista d’arte Angelo Terruzzi, ha illustrato le opere che permisero di restituire gli ambienti storici della villa alla loro originaria configurazione. Gli spazi erano stati infatti modificati durante il precedente utilizzo della struttura come luogo di soggiorno per l’associazione delle vedove di guerra.

Attraverso un’ampia documentazione fotografica, Bessone ha ripercorso gli interventi edilizi, impiantistici e di restauro che portarono all’inaugurazione della villa nel 2011, quando fu destinata a ospitare una collezione di opere d’arte.

Dopo la morte di Terruzzi, la collezione venne rimossa e la struttura fu chiusa al pubblico. Da allora, la villa è rimasta priva di una concreta destinazione, alimentando il dibattito sul suo recupero e sulle possibilità di una nuova apertura.

All’incontro erano presenti il sindaco Baldassarre, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale, e una delegazione del Lions Club Bordighera Otto Luoghi, con il presidente Gian Luca Di Rocco e i soci Giannina Borelli e Mimma Espugnato.

In apertura, il presidente del Lions Club Bordighera Capo Nero Host, Alberto Cavallucci, ha accolto i partecipanti. Al termine delle relazioni e dell’intervento del sindaco, ha ringraziato i relatori e chiuso la serata con il tradizionale tocco di campana.