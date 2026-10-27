Villa Regina Margherita, il Pd vota a favore della mozione presentata da FdI

Bordighera. Villa Regina Margherita deve rimanere nella proprietà pubblica. È questo il principio al centro della mozione presentata dal consigliere comunale di minoranza Massimiliano Iacobucci (Fratelli d’Italia) durante il Consiglio comunale di Bordighera, con l’obiettivo di ottenere una presa di posizione ufficiale dell’assemblea sul futuro dello storico complesso. Mozione che è stata respinta, nonostante al voto favorevole dei consiglieri di minoranza si siano uniti quelli del vice sindaco Giuseppe Trucchi, e dei consiglieri Annastella Merlo e Pierpaolo Guglielmi in contrasto con il resto della sua maggioranza.

La proposta del consigliere è nata anche dalla decisione della Provincia di Imperia, proprietaria del 70 percento della villa, di inserire la propria quota tra i beni suscettibili di alienazione nella programmazione 2024-2026, attraverso la deliberazione del Consiglio provinciale numero 94. Il Comune di Bordighera detiene invece il restante 30 %.

«Ho voluto condividere con tutto il Consiglio comunale l’importanza che questo monumento rimanga tale», ha esordito Iacobucci, spiegando il senso della mozione. «Per un monumento, per rimanere tale, deve restare nell’alveo della proprietà pubblica, nel possesso pubblico».

Il consigliere ha quindi ricordato il legame storico tra la villa e la regina Margherita di Savoia, che non fu soltanto proprietaria della residenza, ma vi abitò per molti anni, fino alla morte. «Non è stata soltanto una semplice proprietà di Sua Maestà Margherita di Savoia, ma è stata proprio la sua abitazione principale per tanti anni, dove addirittura ha terminato la sua esistenza in vita. È da considerarsi a tutti gli effetti un palazzo reale, come lo sono stati altri palazzi di regnanti, soprattutto nella vicina regione Piemonte», ha sottolineato.

Per Iacobucci, il valore di Villa Regina Margherita va oltre quello architettonico e monumentale, perché si intreccia con la storia e la notorietà internazionale di Bordighera. «È stata, assieme ad altre storie che hanno visto protagonista la città, un motivo per diventare importante a livello internazionale. A nessuno sfugge che la regina Margherita era un personaggio molto importante, non soltanto dal punto di vista monarchico, ma anche politico».

La presenza della sovrana, ha aggiunto, contribuì a portare a Bordighera personalità di primo piano dell’epoca. «Ha avuto la visita di tantissimi capi di Stato importanti e conosciuti in tutto il mondo e ha reso anche Bordighera agli onori della cronaca dell’epoca, una città internazionale». Il consigliere ha ricordato inoltre che proprio da Bordighera partì il corteo funebre della regina, le cui spoglie furono successivamente tumulate al Pantheon di Roma.

Il nodo della quota provinciale

Il punto centrale della mozione riguarda la proprietà dell’immobile e il rischio che la quota provinciale possa essere ceduta senza una garanzia sul suo futuro.

«Riteniamo molto importante che il Comune di Bordighera si esprima ufficialmente sull’importanza che questa rimanga non soltanto nella gestione, ma anche nella proprietà pubblica», ha dichiarato Iacobucci, richiamando la decisione già assunta dalla Provincia.

La richiesta, ha precisato, non nasce con l’intento di imporre all’amministrazione una soluzione già definita, ma di sostenerne l’indirizzo politico. «Votare questa mozione è importante sotto tanti punti di vista. Aiuta, non impegna, aiuta l’amministrazione a percorrere, se è vero quello che ha detto anche il sindaco più volte, la strada per mantenere questo importante presidio culturale nella proprietà pubblica».

Iacobucci ha quindi indicato due possibili prospettive: «Provare a comprare la parte restante della proprietà o trovare una soluzione, ripeto, pubblica, che garantisca che questo importante palazzo reale che insiste nella città di Bordighera rimanga tale anche per i nostri ospiti».

La risposta di Baldassarre: «La nostra volontà è chiara»

Nella risposta alla mozione, la sindaca Marzia Baldassarre ha confermato che la riunificazione della proprietà pubblica rappresenta uno degli obiettivi dell’amministrazione, illustrando le iniziative già avviate e i passaggi ancora necessari. «La nostra volontà è chiara: restituire stabilmente la Villa alla città, riunificarne la proprietà pubblica e costruire un progetto culturale e museale sostenibile e di alto livello», ha dichiarato.

La sindaca ha tuttavia evidenziato che il raggiungimento di questo obiettivo richiede di affrontare questioni contrattuali, patrimoniali ed economiche, attraverso un percorso amministrativo rigoroso. Il primo passaggio riguarda il rapporto con la società Else, concessionaria della villa. «L’Amministrazione ha già avviato interlocuzioni finalizzate a individuare le condizioni per una risoluzione consensuale e anticipata del rapporto contrattuale», ha spiegato Baldassarre.

«Riteniamo che questa sia la strada da privilegiare, naturalmente nel rispetto delle posizioni giuridiche delle parti e della tutela dell’interesse pubblico». L’obiettivo, ha aggiunto, è «raggiungere un accordo che consenta di superare l’attuale situazione e di programmare il futuro della Villa senza le incertezze che potrebbero derivare da un contenzioso».

La sindaca ha però chiarito che la risoluzione del rapporto non è ancora stata perfezionata: «Costituisce uno degli obiettivi sui quali stiamo concretamente lavorando».

L’acquisizione del 70% e la valutazione economica

Il secondo fronte è quello dei rapporti con la Provincia di Imperia, alla quale appartiene la quota di maggioranza della proprietà. «La nostra Amministrazione intende perseguire l’acquisizione della quota provinciale, affinché l’intero complesso possa diventare patrimonio del Comune», ha affermato Baldassarre, precisando che sono già state avviate interlocuzioni istituzionali per verificare le condizioni del trasferimento.

«Riteniamo che la riunificazione della proprietà rappresenti un passaggio importante per consentire una gestione unitaria del complesso e una programmazione coerente degli interventi. Il nostro obiettivo è acquisire il 70% oggi appartenente alla Provincia, attraverso un accordo che tuteli gli interessi di entrambi gli enti».

L’operazione dovrà però essere preceduta da una valutazione attendibile del valore della quota provinciale. «Non intendiamo procedere sulla base di stime generiche o di valori determinati senza un adeguato approfondimento tecnico», ha precisato la sindaca.

La valutazione dovrà tenere conto delle caratteristiche dell’immobile, del suo valore storico e culturale, dello stato di conservazione e dei vincoli esistenti. Soltanto una volta definito un valore adeguatamente motivato sarà possibile valutare le condizioni economiche della trattativa.

Resta quindi da individuare anche la copertura finanziaria dell’eventuale acquisizione. «Ritengo necessario distinguere la volontà dell’Amministrazione di acquisire la Villa dalla concreta individuazione delle risorse necessarie», ha spiegato Baldassarre.

«Non sarebbe corretto indicare oggi una copertura definitiva in assenza della quantificazione economica dell’operazione. La nostra intenzione è perseguire l’acquisizione, ma farlo nel pieno rispetto degli equilibri finanziari del Comune, senza assumere impegni economicamente non sostenibili».

Il progetto culturale e i 150 mila euro per la manutenzione

Oltre alla proprietà, l’amministrazione punta a definire una destinazione stabile per Villa Regina Margherita, con un progetto che valorizzi il suo patrimonio storico e culturale.

«Vogliamo che Villa Regina Margherita torni a essere un centro culturale e museale di riferimento, capace di valorizzare la storia della città e di ospitare iniziative artistiche di livello nazionale e internazionale», ha dichiarato la sindaca.

La prospettiva comprende spazi espositivi, mostre temporanee, concerti, incontri culturali, attività didattiche e collaborazioni con istituzioni museali e artistiche. «La Villa dovrà essere un luogo aperto, vivo e riconoscibile, capace di attrarre visitatori durante tutto l’anno e di offrire ai cittadini nuove opportunità di partecipazione culturale».

Baldassarre ha ricordato che con la deliberazione di Giunta numero 79 del 26 settembre scorso è stato approvato un primo programma di valorizzazione, promozione e utilizzo della villa per il periodo settembre 2026-gennaio 2027.

Sono stati inoltre affrontati gli interventi necessari alla manutenzione del complesso, con una previsione di 150mila euro per opere di manutenzione straordinaria, secondo il quadro di compartecipazione tra Comune e Provincia illustrato in Commissione.

Si tratta, ha spiegato la sindaca, di una prima fase di un percorso più ampio, che dovrà tenere conto delle condizioni dell’immobile, delle autorizzazioni necessarie, del modello gestionale e delle risorse disponibili.

«Non intendiamo limitarci a riaprire la Villa occasionalmente. Vogliamo creare le condizioni perché possa tornare stabilmente a svolgere una funzione culturale importante per Bordighera e per tutto il territorio», ha concluso.

Il confronto in Consiglio

Nella conclusione del suo intervento, Baldassarre ha ribadito che l’amministrazione condivide l’obiettivo di restituire Villa Regina Margherita alla città, ma ha sottolineato la necessità di procedere attraverso atti concreti e accordi istituzionali.

«Stiamo lavorando alla definizione del rapporto con Else, al confronto con la Provincia per l’acquisizione della quota del 70%, alla valutazione delle condizioni economiche dell’operazione e allo sviluppo di un progetto culturale unitario», ha affermato.

«Sono passaggi complessi, che non possono essere risolti attraverso una semplice dichiarazione di volontà, ma richiedono atti, valutazioni tecniche e accordi istituzionali».