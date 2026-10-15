Vigili del fuoco, possibile potenziamento dell’organico a Ventimiglia: vertice a Imperia con il sottosegretario Prisco

Al termine dell’incontro, il comandante provinciale Giancarlo Paternò ha espresso ringraziamento e soddisfazione per l’attenzione riservata alle esigenze del territorio e alle prospettive di potenziamento del servizio

Ventimiglia. Possibile potenziamento dell’organico dei vigili del fuoco al distaccamento di Ventimiglia, in considerazione dell’ampiezza del territorio di competenza e della vicinanza al confine francese. L’ipotesi è stata affrontata nel corso della visita istituzionale che si è svolta oggi al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Imperia, alla presenza del sottosegretario di Stato Emanuele Prisco e del nuovo capo del Corpo nazionale, l’ingegner Marco Ghimenti.

All’incontro hanno partecipato anche il direttore regionale dei vigili del fuoco, l’ingegner Vincenzo Lotito, e il prefetto di Imperia Antonio Giaccari. La delegazione è stata ricevuta dal comandante provinciale, l’architetto Giancarlo Paternò.

Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata riservata alla situazione del distaccamento di Ventimiglia. Proprio le caratteristiche del territorio servito, esteso e situato in un’area strategica a ridosso della frontiera, hanno portato a valutare la possibilità di incrementare il personale operativo in servizio. Si tratta, al momento, di un’ipotesi allo studio, che si pone l’obiettivo di rafforzare la capacità di risposta dei vigili del fuoco in un’area con specifiche esigenze operative.

Nel corso dell’incontro sono stati esaminati diversi aspetti organizzativi, gestionali e operativi del comando provinciale di Imperia e dei distaccamenti dipendenti. Nel corso della visita, il sottosegretario Prisco, il capo del Corpo Ghimenti e il direttore regionale Lotito hanno manifestato attenzione e disponibilità ad approfondire le questioni sottoposte alla loro valutazione.

La visita ha assunto anche un significato particolare per il comando imperiese: come sottolineato dallo stesso Ghimenti, si è trattato della sua prima uscita ufficiale in Liguria dopo la nomina a capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.