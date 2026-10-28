Via libero al disegno di legge regionale per disciplinare gli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale

Assessori Marco Scajola e Alessio Piana: «Sviluppo economico, tutela del territorio e riutilizzo delle aree dismesse»

Genova. È stato approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Urbanistica e alla Rigenerazione Urbana Marco Scajola e dell’assessore allo Sviluppo Economico Alessio Piana, il disegno di legge che disciplina gli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale.

La proposta punta a definire regole chiare per la localizzazione dei grandi insediamenti logistici, rafforzando il coordinamento tra Regione e Comuni e garantendo attenzione alla tutela del territorio. Il provvedimento disciplina, sotto il profilo urbanistico e territoriale, gli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale, comprendendo piattaforme per la movimentazione delle merci, centri di magazzinaggio, depositi e data center.

«Vogliamo accompagnare lo sviluppo del territorio con regole semplici, chiare, capaci di coniugare le esigenze delle imprese con la tutela del territorio – dichiarano l’assessore regionale all’Urbanistica e alla Rigenerazione urbana Marco Scajola e l’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana–. È fondamentale seguire i principi della rigenerazione urbana, favorendo il recupero e la valorizzazione delle aree industriali dismesse e degli spazi già urbanizzati, senza ricorrere a un ulteriore consumo di suolo. La nostra priorità è promuovere uno sviluppo sostenibile, valorizzando le infrastrutture esistenti e orientando le nuove trasformazioni verso un utilizzo più efficiente del territorio. Vogliamo che la crescita della logistica e dei servizi collegati sia compatibile con le peculiarità della Liguria e con le esigenze delle comunità locali. Guardiamo anche alle esperienze normative già avviate in altre Regioni, per approfondire strumenti e procedure utili a costruire un modello adeguato alle caratteristiche liguri. Questo disegno di legge punta a rafforzare il coordinamento tra Regione e Comuni, nel rispetto delle rispettive competenze, e a fornire un quadro di riferimento condiviso per governare le trasformazioni territoriali con una visione di lungo periodo, mettendo al centro la rigenerazione urbana e la tutela del suolo. La Liguria mira così a confermarsi tra le regioni leader per semplificazione e pianificazione in materia urbanistica».

Il provvedimento individua come insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale quelli con una superficie operativa superiore a tre ettari e comprende piattaforme logistiche, centri di magazzinaggio e movimentazione delle merci, depositi e data center. Il disegno di legge prevede inoltre la possibilità di ricorrere all’accordo di pianificazione anche per interventi di dimensioni inferiori, qualora presentino caratteristiche di complessità o rilevanza strategica tali da rendere opportuno il coinvolgimento coordinato delle amministrazioni interessate.

La localizzazione dei nuovi insediamenti dovrà tenere conto dell’accessibilità alle principali infrastrutture di trasporto, dei collegamenti con porti e aeroporti, dell’impatto sulla viabilità e della coerenza con la pianificazione della mobilità. Tra gli obiettivi figurano il riutilizzo prioritario delle aree industriali dismesse e degli spazi già urbanizzati, il contenimento del consumo di suolo e la tutela dell’ambiente e del paesaggio. Per i data center sarà considerata anche la disponibilità delle infrastrutture energetiche necessarie al loro funzionamento.

Il percorso di pianificazione sarà disciplinato attraverso un accordo ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale urbanistica n. 36/1997, con il coinvolgimento della Regione, della Provincia o della Città metropolitana e dei Comuni interessati. L’iniziativa potrà essere promossa dalla Regione o dai Comuni, anche congiuntamente e anche a seguito di una proposta privata.

Una volta conclusa la fase di pianificazione, la realizzazione degli insediamenti logistici seguirà il procedimento previsto tramite lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), mentre per i data center si applicherà la specifica disciplina nazionale.