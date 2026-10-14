Via Don Bosco, l’incompiuta di Vallecrosia al Mare

Vallecrosia al Mare. Dovevano essere terminati entro dicembre 2025, poi la scadenza era stata spostata a giugno 2026. Ma a ottobre il cantiere per completare la riqualificazione di via Don Bosco è ancora aperto. Sui ritardi interviene il gruppo di minoranza Cittadini in Comune, che solleva interrogativi sullo stato dei lavori e sulle scelte dell’amministrazione guidata dal sindaco Fabio Perri.

«Siamo a ottobre e non si vede la fine», contestano i consiglieri di opposizione Marilena Piardi, Valeria Cannazzaro e Patrizia Biancheri, che si sono recate in via don Bosco per un sopralluogo a seguito delle rimostranze di alcuni cittadini. Le consigliere comunali, a nome del gruppo che rappresentano, chiedono chiarimenti su un intervento destinato a migliorare la viabilità e la fruibilità di uno degli assi cittadini interessati dalla riqualificazione urbana.

Nel mirino della minoranza c’è il tratto verso l’Aurelia, nella zona del vecchio municipio, dove i lavori risultano ancora incompleti. «Non abbiamo ancora capito perché ci sia stato questo stop ai lavori», affermano.

L’opposizione solleva inoltre dubbi sulle eventuali modifiche apportate al progetto iniziale e sulle risorse economiche ancora disponibili per concludere l’opera. «Hanno modificato il progetto e questa è una scelta politica che non contestiamo. Ma devono dare delle risposte sul mancato rispetto del cronoprogramma e sulla mancanza di sicurezza nel cantiere, ancora aperto ma fruibile dai cittadini», osservano, chiedendo di fare chiarezza sulle ragioni che impediscono di arrivare al completamento dell’intervento.

A preoccupare è anche la situazione della pista ciclabile e dei percorsi pedonali, che, secondo la minoranza, non sarebbero ancora stati rifiniti. «La pista ciclabile e i marciapiedi sono ancora tutti al grezzo, quindi la gente cammina in mezzo alla strada», denunciano i consiglieri, evidenziando i disagi per chi si sposta a piedi in una zona ancora interessata dal cantiere. Nel corso del sopralluogo, ad esempio, un uomo sulla sedia a rotelle ha dovuto pericolosamente utilizzare la carreggiata veicolare in quanto impossibilitato a transitare sull’incompiuto marciapiede.

Tra le questioni sollevate figura anche il semaforo che, stando a quanto riferito dall’opposizione, era previsto nel progetto originario. Cittadini in Comune chiede quindi di sapere se l’intervento sia stato modificato, quali opere restino da realizzare e quando cittadini e automobilisti potranno finalmente contare su una sistemazione definitiva della strada.

L’intervento complessivo ammonta a 800 mila euro: 760.500 euro erano stati finanziati attraverso il Fondo strategico regionale, mentre 40.500 euro erano a carico del Comune di Vallecrosia al Mare. L’opera rappresenta il completamento di un percorso di riqualificazione avviato con un primo lotto, finanziato nell’ottobre 2021 dalla Regione con 200mila euro nell’ambito del Programma regionale di rigenerazione urbana.

Il cantiere era già stato oggetto di un aggiornamento a gennaio 2026, quando il sindaco Perri e il vicesindaco Quesada avevano comunicato il prolungamento dei tempi, spiegando che era emerso un imprevisto e scusandosi per i disagi. A febbraio erano poi partiti gli interventi di finitura di marciapiedi e piazzette.