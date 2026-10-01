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Verezzo, vitello cade in un vascone d’acqua: salvato dai Vigili del fuoco
Per riportare il vitello sulla strada i soccorritori hanno utilizzato una manovra SAF e due paranchi, riuscendo a sollevare l’animale e a trarlo in salvo
Sanremo. Intervento complesso e delicato nel pomeriggio a Verezzo, sopra l’abitato di Sanremo, dove un vitello di circa 150 chili è caduto all’interno di un vascone per la raccolta dell’acqua.
A intervenire sono stati i Vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo, con il supporto della squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale), che ha dovuto mettere in campo una particolare manovra per raggiungere e recuperare l’animale. Sul posto anche un veterinario, la cui collaborazione si è rivelata fondamentale per gestire le operazioni in sicurezza, e i carabinieri di Sanremo.
Per riportare il vitello sulla strada i soccorritori hanno utilizzato una manovra SAF e due paranchi, riuscendo a sollevare l’animale e a trarlo in salvo dal vascone.
Nonostante la delicata situazione, il vitello, una volta recuperato, è risultato in buono stato di salute ed è stato riaffidato al proprietario. Il tempestivo intervento dei soccorritori, durato circa quattro ore, e la professionalità del veterinario hanno permesso di evitare conseguenze ben più gravi per l’animale.