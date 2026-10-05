Ventimiglia, via Gramsci: 100 mila euro per riqualificare il marciapiede

Ventimiglia. Centomila euro per riqualificare il marciapiede di via Gramsci con un intervento che comprende anche nuova illuminazione, sistemazione del verde e impermeabilizzazione del solaio del condominio. Il cantiere avrà una durata prevista di due mesi.

Il sindaco Flavio Di Muro e il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Marco Agosta hanno effettuato un sopralluogo per verificare l’avanzamento delle opere, che stanno procedendo secondo il programma. Oltre al rifacimento della pavimentazione pedonale, il progetto prevede il posizionamento di nuovi punti luce e la piantumazione di 10 alberature ornamentali.

«Con questo intervento vogliamo restituire decoro e funzionalità a una zona della nostra città, intervenendo su un’infrastruttura che necessitava di essere riqualificata – dichiara il sindaco Flavio Di Muro –. È un lavoro che si inserisce in un percorso più ampio di attenzione ai quartieri e agli spazi pubblici. Questa parte di Ventimiglia ha già visto un importante intervento con la riqualificazione del plesso scolastico delle scuole medie Biancheri e proseguiamo con un’altra opera concreta sul territorio».