Ventimiglia, unanimità in Consiglio per un’installazione dedicata agli “Angeli del Fango”

Ventimiglia. Un ricordo condiviso, senza divisioni politiche, per rendere omaggio a chi, nell’autunno del 2020, si rimboccò le maniche per aiutare Ventimiglia a rialzarsi dopo la devastazione della Tempesta Alex. Il Consiglio comunale ha firmato all’unanimità, dopo averla sottoscritta, la mozione presentata da Domenico “Nico” Martinetto, esponente di Federazione Civica con Ventimiglia nel Cuore, per la realizzazione di un’installazione commemorativa dedicata agli “Angeli del Fango”, da collocare nell’area della nuova passerella sul fiume Roja.

La proposta ha raccolto l’adesione trasversale di tutti i gruppi consiliari, che hanno chiesto di sottoscrivere il documento, condividendone lo spirito e il valore simbolico. L’obiettivo è ricordare in modo permanente la straordinaria mobilitazione spontanea di cittadini e volontari che, nei giorni successivi all’alluvione, contribuirono a rimuovere fango e detriti da strade, abitazioni e attività commerciali, sostenendo le persone colpite dall’emergenza.

«Credo sia una mozione bipartisan, che coinvolge tutto il Consiglio comunale. Non ci sono questioni politiche dietro», ha sottolineato Martinetto durante la discussione. «C’è già stato un riconoscimento agli Angeli del Fango, ma quello che chiede la mozione è una targa, una statua, quello che riterrete meglio, per ricordare tutte le persone che si misero a disposizione della città».

Il consigliere ha ricordato anche i volontari arrivati da fuori Ventimiglia per dare una mano, tra cui un gruppo proveniente da Como e alcuni seminaristi. «Credo sia giusto ricordare questa cosa spontanea che avvenne allora. Sarebbe bello per chi transita vedere quello che è successo e ricordare queste persone sporche di fango che hanno lavorato per la città».

La mozione ripercorre quanto accaduto nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 2020, quando la piena del Roja provocò ingenti danni al territorio, colpendo abitazioni, negozi, strade e infrastrutture e distruggendo la storica passerella Squarciafichi. Accanto alla devastazione, però, si manifestò una straordinaria risposta collettiva, con centinaia di persone impegnate volontariamente nella ripartenza della città.

A esprimere pieno sostegno è stato Gabriele Amarella, che a nome di Forza Italia ha chiesto di poter apporre la firma del gruppo alla mozione. Sulla stessa linea Roberto Parodi, che si è complimentato con Martinetto per l’iniziativa: «È stato un brutto momento, ma resta il bel ricordo di chi si è dato da fare».

Anche Gaetano Scullino, sindaco di Ventimiglia all’epoca della Tempesta Alex, ha voluto aderire formalmente alla proposta, ricordando la gravità di quanto accaduto e il lavoro svolto per ripristinare la normalità. «Ho vissuto come molti di voi quella tragedia, che ha colpito una parte della città. La pubblica amministrazione di allora si è adoperata per ripristinare le cose e in poche settimane la città ha ripreso a vivere, come era giusto che fosse», ha dichiarato.

Scullino ha sottolineato come, oltre agli interventi e ai finanziamenti ricevuti da Provincia e Regione, sia stata soprattutto la ripartenza dell’economia a segnare il ritorno alla normalità. «Ricordare quegli Angeli del Fango mi sembra un atto dovuto. Chiedo anche io di poter firmare questa mozione, che ritengo intelligente e dovuta».

L’adesione è arrivata anche da Rosa Papalia, a nome del gruppo Lega, che ha definito il ricordo un dovere nei confronti delle generazioni future: «Rinnovare la memoria non per noi, ma per i posteri, perché certe cose non si dimentichino». La collega di gruppo Franca Bonadonna ha invece posto l’accento sulla solidarietà emersa in quei giorni difficili: «Quello che ricordo di positivo è proprio la solidarietà di quel momento».

Pieno sostegno anche dal Partito democratico, con Vera Nesci che ha confermato la condivisione dello spirito della mozione e la volontà del gruppo di sottoscriverla. Matteo Ambesi, della lista civica Ventimiglia torna grande, veterinario di professione, ha voluto inoltre ricordare i volontari impegnati a salvare cani e gatti del canile, alcuni dei quali morirono durante l’emergenza.

Anche Enzo Di Marco ha annunciato l’adesione di Fratelli d’Italia, richiamando l’attenzione sulla necessità di non fermarsi al ricordo dei giorni dell’alluvione, ma di conservare la memoria anche di quanto accadde nei mesi successivi.

La mozione individua nell’area della nuova passerella sul Roja il luogo più significativo per l’installazione: un’opera che possa rappresentare il passaggio dalla devastazione alla ricostruzione e celebrare i valori della solidarietà, del volontariato, dell’altruismo e della resilienza.

Tra le proposte contenute nel documento figurano l’individuazione di uno spazio adeguato, l’organizzazione di un concorso pubblico di idee aperto ad artisti, architetti, designer, studenti e realtà associative, nonché la ricerca di finanziamenti e sponsorizzazioni per sostenere la realizzazione dell’opera. È inoltre prevista la possibilità di accompagnare l’installazione con una targa o un pannello esplicativo dedicato alla Tempesta Alex e alla mobilitazione dei volontari.

Nel 2021 il Comune aveva già conferito il San Segundin d’Argentu agli Angeli del Fango e agli altri soggetti distintisi durante l’emergenza. La nuova iniziativa punta ora a lasciare un segno permanente nella città, in un luogo simbolico della ricostruzione.