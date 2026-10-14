Ventimiglia, un libro per sostenere la solidarietà

Ventimiglia Bordighera e dintorni

Cultura e Spettacolo

Ventimiglia. Sabato 17 ottobre 2026, alle ore 10.30, il Negozio Solidale di Oasis Angeli di Pace in via Sottoconvento 52 ospiterà un appuntamento che unisce cultura, impresa e impegno sociale. Nel corso della mattinata verrà presentato il libro “Micro Roastery Boutique – La giusta motivazione”, scritto da Fulvio Manuello, fondatore di Coffeel. L’intero ricavato derivante dalla vendita dei volumi sarà devoluto alla Fondazione Oasis de Amor y Paz a sostegno dei progetti benefici e solidali avviati in Colombia.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con il vicepresidente dell’associazione Oasis Angeli di Pace ETS, Marco Griseri, punta a trasformare la condivisione di valori in un aiuto concreto verso il prossimo. All’interno dell’opera, Manuello ripercorre la propria esperienza umana e professionale nel campo della torrefazione artigianale, sottolineando come la motivazione rappresenti la guida profonda di ogni scelta, a patto che sia accompagnata da determinazione, trasparenza e rispetto per le persone.