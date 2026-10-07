Ventimiglia, Spes festeggia 30 anni con “Una storia a colori” tra musica, ricordi e solidarietà

Ventimiglia. Trent’anni di storia, impegno, inclusione e solidarietà. La Spes Aps si prepara a celebrare un traguardo importante con “Una storia a colori”, un pomeriggio dedicato ai ricordi e alle persone che hanno contribuito a costruire il percorso dell’associazione, fondata nel 1996.

L’appuntamento è per domenica 11 ottobre alle 17 al teatro comunale “Luigi Maccario” di Ventimiglia, con il concerto “Millennials Nostalgia” della Mercenari Rock Band. L’ingresso sarà libero e gratuito e, nel corso della serata, sarà possibile contribuire con un’offerta libera alla raccolta fondi destinata a sostenere i progetti della Spes.

«Saremmo davvero felici di poter condividere questo importante traguardo con tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno accompagnato e sostenuto il nostro cammino – dichiara il presidente di Spes Aps Matteo Lupi – . Sarà un momento di riflessione e prospettiva sugli appuntamenti che Spes vuole promuovere per i suoi 30 anni di storia, ma anche un importante momento di ringraziamento per tutte le famiglie e le persone che hanno vissuto i servizi Spes e reso servizi alla città». Lupi sottolinea in particolare il ruolo del volontariato nella storia dell’associazione, a partire dal fondatore Luciano Codarri: «Da solo non sarebbe riuscito a realizzare questo sogno. È stato possibile grazie alla sensibilità di tante persone, delle amministrazioni e delle istituzioni».

Nel corso dell’evento ci sarà spazio anche per il teatro. La compagnia Spacciatori di Sogni proporrà infatti, durante la pausa dello spettacolo musicale, un reading dal titolo “L’amore diverso”, dedicato all’amore raccontato attraverso lo sguardo di persone con disabilità, con poesie e storie di poeti e poetesse diversamente abili.

La serata sarà inoltre l’occasione per consegnare alcuni riconoscimenti al dottor Giuseppe Trucchi, alla dottoressa Anna Maria Ricelli e alla psicoterapeuta Marcella Guiglia, figure che hanno avuto un ruolo significativo nei primi passi della Spes. «Sono stati fantastici: fisicamente sono andati nelle case a tirare fuori persone con disabilità che non erano mai uscite di casa. Questo li accomuna – racconta Lupi – . Hanno preso per mano le prime famiglie, anche in situazioni familiari difficili, diventando per loro dei riferimenti, aiutandole a recuperare diritti e dignità e a unirsi per dare forza a voci fragili e solitudini». Un percorso che, come sottolinea la dirigente Spes Carmen Ferraro, ha coinvolto nel tempo realtà familiari molto diverse: «Ci sono mamme con bambini piccoli e altri con quarant’anni».

La musica sarà il filo conduttore del pomeriggio. «Le persone che seguiamo amano tantissimo la musica, il teatro, l’arte, gli sbandieratori, il karaoke e le serate ricreative in cui si balla. Abbiamo scelto la musica come momento aggregante anche grazie alla disponibilità dei Mercenari».

A portare sul palco le sonorità degli anni Novanta e Duemila sarà la Mercenari Rock Band. «Lo spettacolo che porteremo questa domenica sarà improntato sugli anni ’90 e 2000 – spiega il frontman Davide Brezzo – . Sono musiche che hanno fatto da colonna sonora agli anni in cui è nata la Spes. Siamo felici di vivere questo momento, che rappresenta un tassello importante della nostra comunità».

Alla celebrazione parteciperanno anche le numerose realtà che collaborano con Spes, dalla Caritas alla Croce Azzurra e alla Croce Verde, insieme al tessuto privato dei donatori e alle aziende che negli anni hanno scelto di favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Un sistema di relazioni che, secondo la Spes, testimonia la capacità del comprensorio di mobilitarsi e fare rete. «Questo è il comprensorio più ricco di solidarietà di tutta la Liguria», viene sottolineato, ricordando anche il dato del 5 per mille come segno della fiducia e della credibilità conquistate dall’associazione. Un sostegno che arriva non soltanto dalle famiglie direttamente coinvolte nei servizi, ma anche da cittadini senza parenti accolti nelle strutture, oltre che da grandi gruppi e piccole imprese che assumono persone con disabilità.

Il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro ha espresso il sostegno dell’amministrazione comunale alla realtà ventimigliese.

«Per me è un piacere e un onore essere presente a questa ricorrenza. Sono anni di lavoro e di fatiche: inizialmente tanti soldi spesi a rischio e poi un’incredibile risposta, anche in termini economici, da parte della cittadinanza, del Comune, della Regione, della Provincia e anche da fuori».