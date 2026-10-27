Scontro Nesci-Di Muro in consiglio: «Agenti impreparati». Il sindaco: «Solidarietà senza ambiguità»

Botta e risposta tra la consigliera del Pd e il primo cittadino sul tema delle forze dell’ordine. Di Muro allarga il confronto a manifestazioni, scioperi e sicurezza: «Con questa amministrazione sono aumentati i presidi»

Ventimiglia. La solidarietà alle forze dell’ordine mette tutti d’accordo, almeno a parole. Ma quando si passa dalle parole ai fatti, il confronto politico si accende. È quanto accaduto ieri in Consiglio comunale a Ventimiglia, durante la discussione sulla mozione presentata da Forza Italia a livello nazionale per esprimere vicinanza agli agenti feriti o coinvolti nelle violente manifestazioni che hanno interessato Milano e altre grandi città italiane.

Una presa di posizione che, nelle dichiarazioni di principio, nessuno ha contestato. A introdurre un elemento di confronto è stato però il Partito democratico, che ha chiesto di emendare il documento, affiancando alla solidarietà un impegno concreto per incrementare i fondi destinati alle forze dell’ordine e alle rispettive scuole di formazione.

Una precisazione che ha fatto scattare la reazione del sindaco Flavio Di Muro (Lega), pronto a leggere nella richiesta dei dem non tanto un rafforzamento della mozione, quanto un’ambiguità politica sul tema della sicurezza.

A innescare la replica del primo cittadino è stata, in particolare, un’affermazione di Nesci, riferita alla preparazione degli operatori impegnati nei servizi di ordine pubblico: «Troppo spesso vediamo che gli agenti che arrivano in strada sono agenti impreparati». Parole alle quali Di Muro ha risposto senza mezzi termini, contestando al centrosinistra una posizione che, a suo giudizio, non sarebbe sufficientemente netta nel manifestare vicinanza alle forze dell’ordine. «Facevate più bella figura, a livello locale come a livello nazionale, nell’esprimere solidarietà senza tutte le vostre ambiguità», ha attaccato il sindaco.

Una posizione che sposta il confronto dal piano simbolico a quello delle responsabilità istituzionali: non basta esprimere vicinanza a chi viene aggredito, secondo l’impostazione del Pd, ma occorre anche garantire strumenti e preparazione adeguati a chi è chiamato a gestire situazioni di ordine pubblico sempre più complesse.

Di Muro: «Facevate più bella figura senza ambiguità». Il sindaco non ha però accolto la richiesta senza polemiche. «Facevate più bella figura, a livello locale così come a livello nazionale, ad esprimere solidarietà senza tutte le vostre ambiguità», ha attaccato Di Muro, contestando ai democratici di aver aggiunto condizioni a una presa di posizione che, a suo giudizio, avrebbe dovuto essere netta e senza distinguo.

Il primo cittadino ha poi allargato il campo della discussione, chiamando in causa anche le manifestazioni sindacali e le posizioni della sinistra su altri temi di attualità. In particolare, ha criticato lo sciopero generale proclamato dalla Cgil per il 20 novembre, sostenendo che la scelta del venerdì rischi di alimentare nell’opinione pubblica il sospetto di un’iniziativa strumentale a ridosso del fine settimana. «Un consiglio che vorrei dare alla Cgil, a livello nazionale, è di non organizzare, tra l’altro senza condividere con gli altri sindacati, gli scioperi il venerdì, perché poi è normale che l’opinione pubblica va ad interpretare questo sciopero come strumentale a ridosso del weekend», ha dichiarato.

Da qui il riferimento alle polemiche sul caro carburante, sulla guerra e sulla crisi internazionale. Di Muro ha contrapposto la risposta del governo italiano a quella francese, richiamando le differenze tra i due esecutivi e rivendicando l’intervento del Consiglio dei ministri italiano a pochi giorni dalle manifestazioni. «Ci sono due Stati in questo momento che stanno vivendo questi momenti di tensione, l’Italia e la Francia. In Italia governa il centrodestra, in Francia governa il centrosinistra», ha affermato. E ancora: «Quattro giorni dopo le manifestazioni, il nostro governo ha riunito il Consiglio dei ministri, ha fatto un provvedimento, ha dato dei contributi nonostante le limitazioni che pone l’Europa e la maggior parte dei blocchi sono stati rimossi».

Di Muro ha quindi riportato il confronto sul territorio, rivendicando il lavoro svolto dall’amministrazione comunale per rafforzare la sicurezza in città. «Ventimiglia vanta un numero cospicuo di divise, ma abbiamo ottenuto anche dei risultati in questi anni», ha affermato, attribuendo all’amministrazione e alla collaborazione istituzionale l’aumento della presenza delle forze dell’ordine e l’attivazione di presidi fissi nei giardini pubblici e davanti al teatro comunale.

Di Muro ha citato anche il monitoraggio quotidiano delle immagini del sistema di videosorveglianza presso il comando operativo della polizia locale, indicando nella collaborazione tra istituzioni uno degli elementi centrali della strategia per la sicurezza.

«Se noi oggi abbiamo i presidi fissi nei giardini pubblici, davanti al teatro comunale, se tutti i giorni sono da noi al comando operativo della polizia locale per visionare il sistema di videosorveglianza, è perché c’è stata la filiera istituzionale da voi tanto osteggiata, e perché c’è stato un grande impegno da parte nostra», ha sostenuto, rivolgendosi direttamente ai banchi dell’opposizione.

Il primo cittadino ha poi ricordato le manifestazioni non autorizzate che negli anni hanno attraversato Ventimiglia, con ripercussioni sul traffico e sulle attività commerciali, criticando chi, a suo dire, avrebbe espresso solidarietà ai manifestanti concentrandosi esclusivamente sulla tutela dei diritti dei migranti. «Bisognava domandarsi, come giustamente ha fatto il governo, se una manifestazione può ledere altri diritti, come quello di aprire il negozio senza barricarsi, o di girare tranquillamente nella propria città», ha aggiunto.