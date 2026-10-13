Ventimiglia, riuscita l’edizione 2026 di “Corri per Fabiola”

Una manifestazione che ha saputo coinvolgere tante persone, unite dalla voglia di stare insieme e di sostenere una causa importante

Ventimiglia. Ventimiglia si è riunita ancora una volta nel segno dello sport, dell’amicizia e della solidarietà in occasione di “Corri per Fabiola 2026”, una manifestazione che ha saputo coinvolgere tante persone, unite dalla voglia di stare insieme e di sostenere una causa importante.

Una giornata resa speciale dalla partecipazione dei presenti, dall’impegno dei volontari e dalla collaborazione di tutte le realtà che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, dimostrando quanto sia forte il senso di comunità del nostro territorio.

«Un sentito ringraziamento va a tutta l’amministrazione comunale di Ventimiglia, al vicesindaco Marco Agosta e, in modo particolare, all’assessore allo Sport del Comune di Ventimiglia Faedda Tiziana, per l’attenzione e il sostegno riservati alle iniziative che promuovono lo sport, la partecipazione e la solidarietà. Un grazie speciale al gruppo Venti Run Club, per la presenza, la collaborazione e l’entusiasmo dimostrati, valori fondamentali per rendere possibile una manifestazione come questa. Un riconoscimento va inoltre alla Protezione Civile, a I Panico Sparso per la musica, alla Tipografia Penone di Ventimiglia e alla palestra Sportactive di Michele e Susanna, per il prezioso contributo offerto all’organizzazione e Sunny Gym per il Podio.

Grazie anche a tutte le attività commerciali, ai partner e agli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa, mettendo a disposizione prodotti, premi e servizi: il Panificio Vera di Taggia, Acqua Santa Vittoria, Delizie del Coupin di Camporosso, il ristorante Funantin di Ventimiglia, l’oreficeria Ventimiglia Il Pozzo dei Desideri, BETTI’S Ventimiglia, Olio Ansaldi, Caffè Chicco, l’erboristeria La Margherita di Diano Marina, il presidente del Golf Dianese di Diano Marina e tutti gli sponsor delle magliette e le realtà che hanno contribuito alla manifestazione.

Un ringraziamento particolare va anche a tutti coloro che hanno collaborato alla preparazione del buffet, ai volontari e a chi, con un gesto concreto o semplicemente con la propria presenza, ha scelto di esserci».

Corri per Fabiola non è soltanto una corsa: è un messaggio di vicinanza, condivisione e speranza. È la dimostrazione che, quando le persone si uniscono per una buona causa, anche un piccolo gesto può diventare qualcosa di grande.

«Grazie di cuore a tutti i partecipanti, agli organizzatori, agli sponsor e a chi ha reso possibile questa giornata. Il vostro sostegno è il valore più bello di una manifestazione che continua a ricordarci quanto siano importanti lo sport, l’amicizia e la solidarietà. Grazie a tutti per aver corso insieme per Fabiola! Un ringraziamento speciale va agli sponsor delle magliette ufficiali di Corri per Fabiola 2026, che con il loro sostegno hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione:

Amadora – Pasta Fresca

2F Ferramenta – TEF7

DIA.MA Appartamenti

Bottino

Para Farmacia Pallanca

Clinica Bistolfi

TMR Domenico Monteleone

Pizzeria Da Mimmo

Red Pepper

Comitato Pro Centro Storico Ventimiglia

Grazie di cuore a tutte queste attività e realtà del territorio per la fiducia, la disponibilità e il contributo offerto. Il sostegno degli sponsor è fondamentale per portare avanti iniziative che uniscono sport, solidarietà e comunità. Un ringraziamento va inoltre a tutti gli altri sponsor, ai commercianti, ai volontari e a chi ha collaborato alla manifestazione, rendendo possibile questa bella giornata dedicata a Fabiola».

Corri per Fabiola 2026: tutti i risultati della 5 km e della 10 km

Grande partecipazione alla gara podistica di Corri per Fabiola 2026, che domenica 11 ottobre ha visto atleti e appassionati sfidarsi sulle distanze di 5 e 10 chilometri.

Classifica 5 km

Sul percorso di 5 km, il primo posto è andato a Rantini Lorenzo, con il tempo di 17’49”.

I primi dieci classificati sono:

Rantini Lorenzo — 17’49”

Oliali Lorenzo — 17’50”

Salemi Corrado — 17’53”

Orengo Edoardo — 18’03”

Montaldo Clint — 18’07”

Bramato Cristian — 18’13”

Valentini Richard — 18’16”

Malcangio Luciano — 18’53”

Scaruzzino Matteo — 18’54”

Guastella Tommaso — 19’02”

Classifica 10 km

La gara dei 10 km ha visto distinguersi le categorie femminile e maschile.

Classifica femminile – prime cinque

Grigoras Adriana — 40’11”

Guffaro Giorgia — 40’32”

Romo Sabrina — 44’55”

Kesta — 46’54”

Romano Roberta — 49’55”

Classifica maschile – primi cinque

Castagnino Alessandro — 33’56”

Votodov Alessandro — 34’43”

Ferriatoso Maurizio — 36’05”

Duquesne Maximilian — 37’23”

Just Clement — 38’54”