Ventimiglia, riuscita la presentazione alla Croce Rossa del libro di Daniela Tagliafico

Un incontro molto partecipato che ha trasformato la sede in uno spazio di confronto e riflessione su una delle questioni più complesse e attuali del nostro tempo

Ventimiglia. Sala gremita e pubblico delle grandi occasioni presso la sede della Croce Rossa Italiana di Ventimiglia, che ha ospitato la presentazione del libro “Chi resta mentre il mondo scappa” della giornalista quirinalista e scrittrice Daniela Tagliafico. L’iniziativa ha registrato una significativa partecipazione della cittadinanza, confermando l’interesse del territorio per i temi dell’accoglienza, delle migrazioni e della solidarietà. Un incontro molto partecipato che ha trasformato la sede della Croce Rossa in uno spazio di confronto e riflessione su una delle questioni più complesse e attuali del nostro tempo.

Nel volume, Tagliafico racconta le storie di uomini, donne e bambini che attraversano il Mediterraneo e raggiungono i confini d’Europa alla ricerca di una vita migliore. Il racconto si sviluppa tra Lampedusa e Ventimiglia, due luoghi simbolo delle migrazioni contemporanee, dando voce non solo a chi parte e a chi arriva, ma anche a chi sceglie di restare accanto alle persone in difficoltà.

Particolarmente significativo il riconoscimento del ruolo svolto dalla Croce Rossa Italiana e dal mondo del volontariato. Attraverso le pagine del libro emerge infatti il lavoro quotidiano di chi opera nell’accoglienza e nell’assistenza, offrendo sostegno concreto alle persone più fragili. Un impegno che a Ventimiglia ha rappresentato negli anni un presidio fondamentale nei momenti di maggiore pressione migratoria.

Ad arricchire la serata sono stati gli interventi di Don Rito Alvarez, che durante le fasi più difficili dell’emergenza migratoria aprì le porte della sua chiesa per offrire riparo e accoglienza, e di Enrico Ioculano, già sindaco di Ventimiglia, che ha condiviso la propria esperienza alla guida della città in uno dei periodi più delicati della sua storia recente. Il dibattito, moderato da Teodoro Panetta, ha coinvolto il numeroso pubblico presente e offerto numerosi spunti di approfondimento sui temi della convivenza, della dignità umana e della responsabilità collettiva.