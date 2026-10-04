Ventimiglia, pulizia e decoro urbano: Scullino critica l’amministrazione Di Muro. «Perché sono serviti tre anni?»

«Chi vive la città ogni giorno e paga regolarmente le tasse locali ha il diritto di aspettarsi un servizio adeguato e continuativo»

Ventimiglia. «Perché sono stati necessari tre anni per riconoscere che Ventimiglia aveva bisogno di maggiore attenzione?». È la domanda che Gaetano Scullino, consigliere comunale di minoranza ed ex sindaco, rivolge all’amministrazione Di Muro nel commentare l’iniziativa sulla pulizia della città. Scullino accoglie con favore gli interventi annunciati sul decoro urbano, ma contesta il ritardo con cui, a suo giudizio, il problema sarebbe stato affrontato.

«Ho seguito con interesse, ma soprattutto con sorpresa, il dibattito nato dall’iniziativa del sindaco Di Muro sulla pulizia della città», afferma Scullino. «Ben venga qualsiasi intervento concreto per migliorare il decoro urbano e l’igiene pubblica. Ma proprio perché oggi si parla di un “cambio di passo”, è inevitabile chiedersi perché siano stati necessari tre anni per riconoscere che Ventimiglia aveva bisogno di maggiore attenzione».

Per l’ex sindaco, però, la questione non si esaurisce in una campagna straordinaria di pulizia. «Il problema della pulizia non riguarda soltanto qualche strada o qualche intervento straordinario. Riguarda la quotidianità dei cittadini: lavaggio delle strade, pulizia delle cunette, raccolta dei rifiuti, spazzamento, manutenzione e decoro complessivo».

«Chi vive la città ogni giorno e paga regolarmente le tasse locali ha il diritto di aspettarsi un servizio adeguato e continuativo», aggiunge. Da qui l’appello a trasformare l’intervento in una politica strutturale: «Per questo auspico che l’attuale iniziativa non rimanga uno spot o un intervento occasionale. Una città non si mantiene pulita per qualche settimana: servono organizzazione, personale, mezzi adeguati e soprattutto continuità».

Il confronto si sposta quindi sul bilancio delle amministrazioni e, in particolare, sui tre anni in cui Scullino ha guidato il Comune, dal 2019 al 2021. «Nei tre anni della nostra amministrazione, 2019-2021, nonostante il Covid e la tempesta Alex, abbiamo concentrato una parte importante dell’attività sulla realizzazione e sul finanziamento di opere infrastrutturali e di riqualificazione della città».