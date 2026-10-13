Ventimiglia, proroga al 16 novembre per la definizione agevolata dei tributi locali

Il provvedimento è stato fortemente voluto dall’Amministrazione a seguito delle interruzioni del servizio e delle anomalie tecniche che hanno interessato la piattaforma digitale dell’Ente nei giorni immediatamente precedenti la scadenza originaria

Ventimiglia. L’amministrazione comunale di Ventimiglia rende noto che, su iniziativa promossa dal sindaco Flavio Di Muro congiuntamente all’assessore ai Tributi Adriano Catalano, è stata disposta la proroga dei termini per la presentazione delle domande di adesione alla Definizione Agevolata dei tributi locali. La nuova scadenza è fissata al 16 novembre 2026. Il provvedimento è stato fortemente voluto dall’Amministrazione a seguito delle interruzioni del servizio e delle anomalie tecniche che hanno interessato la piattaforma digitale dell’Ente nei giorni immediatamente precedenti la scadenza originaria, impedendo a diversi utenti di completare tempestivamente la procedura telematica.

La decisione mira a garantire ai contribuenti interessati condizioni adeguate per regolarizzare la propria posizione, nel rispetto dei principi di collaborazione, buona fede e tutela del contribuente sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212/2000). I primi numeri della Definizione Agevolata indicano che dall’8 settembre 2026, data di apertura del portale telematico sul sito istituzionale del Comune, al 7 ottobre 2026, sono pervenute e sono state lavorate 198 posizioni. I numeri testimoniano l’interesse dei contribuenti verso lo strumento della Definizione Agevolata, che consente di affrontare le pendenze tributarie secondo le modalità previste dal provvedimento comunale.

Si ricorda che possono aderire alla Definizione Agevolata i contribuenti, persone fisiche e società, che abbiano ricevuto un provvedimento di accertamento o contestazione per omesso o parziale pagamento relativo all’IMU o alla Tassa Rifiuti (TARSU, TARES e TARI), notificato entro il 31 dicembre 2024. Per agevolare i cittadini e ridurre ulteriormente i disagi, le istanze possono essere presentate attraverso due modalità:

Portale dell’Ente: collegandosi al sito www.comune.ventimiglia.im.it o https://linkmatepr-soritweb3.servizienti.it/ventimiglia e accedendo con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). Posta elettronica ordinaria: inviando la domanda, corredata da un documento d’identità in corso di validità, all’indirizzo dedicato definizioneagevolata@sorit.it.