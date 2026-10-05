Ventimiglia, possibili disagi nell’erogazione dell’acqua per sette ore
Lavori sulla rete elettrica interesseranno gli impianti di rilancio nelle frazioni di Ville e Serro
Ventimiglia. Possibili cali di pressione e temporanee interruzioni dell’acqua potranno interessare le frazioni di Ville e Serro a causa di un intervento programmato sulla rete elettrica.
Martedì 6 ottobre, dalle 8.30 alle 15.30, la sospensione dell’energia coinvolgerà gli impianti di rilancio che garantiscono il servizio idropotabile nelle due località. Durante le sette ore indicate potranno quindi verificarsi disagi per le utenze.
Alla ripresa della normale distribuzione potrebbero manifestarsi fenomeni di opalescenza, legati alle operazioni di riattivazione. In questi casi viene consigliato di lasciare scorrere l’acqua per alcuni minuti fino al ripristino della consueta limpidezza.