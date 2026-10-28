Ventimiglia, polemica dopo il Consiglio: Nesci (PD) attacca il Sindaco

Ventimiglia. Scoppia una nuova polemica politica a Ventimiglia a seguito della diffusione sui canali social di un video da parte del Sindaco. A intervenire con una nota è la consigliera comunale del Partito Democratico, Vera Nesci, che accusa il primo cittadino di aver strumentalizzato la sua immagine e le sue dichiarazioni.

«In merito al video che ieri sera il Sindaco ha diffuso sui social – afferma la consigliera dem Vera Nesci –, ritengo inappropriato e scorretto l’utilizzo della mia immagine e, soprattutto, di una mia frase estrapolata dal contesto della discussione in Consiglio comunale».

Secondo quanto spiegato dall’esponente del PD, l’affermazione finita al centro del filmato faceva riferimento a un emendamento – approvato all’unanimità da tutto il Consiglio, compreso il voto favorevole del Sindaco – volto a richiedere maggiori risorse economiche e strumenti di addestramento per le forze di polizia. L’obiettivo della proposta era garantire maggiore preparazione agli agenti nell’affrontare situazioni di tensione come quelle accadute nel mese di ottobre in diverse città.

«Pensavo fosse evidente che una migliore formazione e un adeguato addestramento servono innanzitutto a prevenire situazioni di pericolo e a tutelare gli stessi agenti, soprattutto quelli più giovani, oltre che a garantire una gestione più efficace delle situazioni di tensione» prosegue Nesci.