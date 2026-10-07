Ventimiglia, Pd: «Di Muro prova a intestarsi Gabrielli ma il suo messaggio è un altro»

Ventimiglia. Le dichiarazioni del Partito democratico di Ventimiglia:

«Gabrielli ha riconosciuto che la questione migratoria a Ventimiglia oggi è molto diversa dagli anni dell’emergenza perché sono cambiati i flussi, la loro consistenza e le dinamiche del fenomeno. Un cambiamento che non ha nulla a che vedere con i meriti che Di Muro oggi prova ad autoattribuirsi.

Anzi, proprio a Ventimiglia Gabrielli ha ricordato che il “pugno di ferro” sull’immigrazione non ha prodotto risultati. Esattamente quel “pugno di ferro” che Lega e centrodestra hanno sbandierato per anni. Fa quindi piacere che il sindaco abbia ascoltato Gabrielli. Gli consigliamo anche di leggere il suo libro, Contro la paura – Manifesto per una sicurezza democratica: scoprirebbe un’idea di sicurezza fatta di legalità, prevenzione, diritti e coesione sociale, molto lontana dalla politica degli slogan e dall’uso della paura come strumento di consenso.

E soprattutto eviterebbe di attribuirsi meriti che Gabrielli non gli ha riconosciuto. Perché oggi, con una pressione migratoria neppure lontanamente paragonabile a quella degli anni dell’emergenza, l’amministrazione Di Muro fatica a gestire persino le criticità che restano.