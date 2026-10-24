Ventimiglia, palazzina senz’acqua a Roverino: 40 persone senza rifornimento idrico per bollette non pagate

Alla base della vicenda ci sarebbe, secondo indiscrezioni, un’incomprensione tra gli inquilini e l’affittuario dell’immobile. Secondo quanto dichiarato, i residenti avrebbero consegnato a quest’ultimo il denaro necessario per saldare le fatture dell’acqua, senza che i pagamenti venissero poi effettuati. Una situazione, ancora in fase di accertamento, che ha portato al distacco della fornitura, lasciando le famiglie senza un servizio essenziale.

Ma il legale del proprietario della palazzina, l’avvocato Fabio Scaffidi Fonti, respinge ogni accusa: «A quanto ci risulta, solo una delle famiglie affittuarie ha pagato l’acqua. Per le altre, siamo in attesa che provvedano al pagamento della somma dovuta. La morosità è molto importante, supera i 40mila euro. Gli altri inquilini si sono allacciati tutti al medesimo contatore e sono stati denunciati per questo, con formale denuncia querela presentata ai carabinieri di Ventimiglia. Chiediamo che sia data la possibilità ai singoli condomini di mettere i vari contatori nominativi, in modo che tutti abbiano la propria bolletta intestata e possano essere distribuite le spese. La situazione venutasi a creare, che non dipendente da noi, ci rammarica, ma tengo a sottolineare che i soldi non sono stati trattenuti dal mio assistito: non sono proprio stati versati».