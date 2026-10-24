Il caso|
Ventimiglia, palazzina senz’acqua a Roverino: 40 persone senza rifornimento idrico per bollette non pagate
Tra gli inquilini anche una decina di bambini. Il sindaco Di Muro, il vicesindaco Agosta e la Protezione civile intervenuti per garantire l’approvvigionamento alle famiglie
Ventimiglia. Quaranta persone, tra cui una decina di bambini, senza acqua corrente da giovedì scorso in una palazzina in corso Limone Piemonte a Roverino, popoloso quartiere di Ventimiglia. A mettere i sigilli alla fornitura idrica è stata Rivieracqua, la società che gestisce il servizio idrico integrato in provincia di Imperia, a causa del mancato pagamento delle bollette.
Alla base della vicenda ci sarebbe, secondo indiscrezioni, un’incomprensione tra gli inquilini e l’affittuario dell’immobile. Secondo quanto dichiarato, i residenti avrebbero consegnato a quest’ultimo il denaro necessario per saldare le fatture dell’acqua, senza che i pagamenti venissero poi effettuati. Una situazione, ancora in fase di accertamento, che ha portato al distacco della fornitura, lasciando le famiglie senza un servizio essenziale.
Ma il legale del proprietario della palazzina, l’avvocato Fabio Scaffidi Fonti, respinge ogni accusa: «A quanto ci risulta, solo una delle famiglie affittuarie ha pagato l’acqua. Per le altre, siamo in attesa che provvedano al pagamento della somma dovuta. La morosità è molto importante, supera i 40mila euro. Gli altri inquilini si sono allacciati tutti al medesimo contatore e sono stati denunciati per questo, con formale denuncia querela presentata ai carabinieri di Ventimiglia. Chiediamo che sia data la possibilità ai singoli condomini di mettere i vari contatori nominativi, in modo che tutti abbiano la propria bolletta intestata e possano essere distribuite le spese. La situazione venutasi a creare, che non dipendente da noi, ci rammarica, ma tengo a sottolineare che i soldi non sono stati trattenuti dal mio assistito: non sono proprio stati versati».
L’emergenza va avanti da giovedì, ma fino ad oggi nessuno aveva segnalato la situazione all’amministrazione comunale. Una volta appreso quanto stava accadendo, il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, il vicesindaco Marco Agosta e la Protezione civile si sono recati nella palazzina per garantire l’approvvigionamento idrico alle persone rimaste senza acqua.
Un intervento per fronteggiare le necessità immediate delle famiglie, in attesa che venga individuata una soluzione alla vicenda che ha coinvolto decine di residenti, compresi numerosi minori. Vista la delicata situazione, si sono attivati anche i servizi sociali del Comune.