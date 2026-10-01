Ventimiglia, nuova asta per i terreni di via Trossarelli: base da 211.896 euro

Ventimiglia . L’amministrazione, preso atto dell’esito infruttuoso del primo bando di asta pubblica per la vendita congiunta di due terreni situati in via Trossarelli , uno di proprietà del Comune di Ventimiglia e l’altro di proprietà di Civitas S.r.l. a socio unico in liquidazione, ha avviato la ripetizione della procedura aperta con riduzione del 10% del prezzo posto a base d’asta.

L’area, posta di fronte alla Caserma della Guardia di Finanza, tra l’ex sede ACI e un edificio condominiale, è attualmente utilizzata come parcheggio e si estende su una superficie complessiva di circa 244 metri quadrati, con una potenziale capacità di circa 12 posti auto. La procedura prevede la vendita unitaria dei due terreni, in quanto costituiscono un unico compendio funzionale: le caratteristiche e la conformazione dell’area rendono infatti i singoli lotti non pienamente utilizzabili se separati. Per questo motivo il bando stabilisce che le offerte dovranno riguardare obbligatoriamente entrambi i terreni.