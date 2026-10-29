Ventimiglia, nasce la Consulta giovanile: «Dare voce ai ragazzi e costruire una città a loro misura»

Ventimiglia. Dare voce ai giovani, coinvolgerli nelle scelte che riguardano la città e costruire politiche capaci di rispondere alle loro esigenze. Nasce a Ventimiglia la Consulta giovanile, un nuovo organismo pensato per mettere in collegamento le nuove generazioni e le istituzioni, favorendo la partecipazione attiva alla vita amministrativa.

A darne notizia è l’assessore di riferimento Milena Raco, che ha seguito il percorso per la costituzione dell’organismo e che considera questo risultato uno degli obiettivi del proprio mandato. «Sono lieta di annunciare che finalmente oggi si realizza un sogno del mio mandato, che era quello di dare spazio ai giovani e di fare in modo che nulla cadesse più dall’alto sulle loro teste e sulle decisioni che avrebbero potuto influenzare il loro percorso», scrive l’assessore.

La Consulta non sarà soltanto una rappresentanza del mondo scolastico, ma punta a coinvolgere i ragazzi dell’intera città, compresi i giovani che si stanno affacciando al mondo del lavoro. L’obiettivo è creare uno spazio di confronto stabile, nel quale possano emergere proposte, bisogni e idee da portare all’attenzione dell’amministrazione comunale.

«È giusto che le politiche giovanili prendano più spazio nella nostra società – sottolinea Raco –. Attraverso la parola dei ragazzi, che faranno da mediatori tra le istituzioni e chi vive questa città in giovane età, si potrà contribuire a costruire una città a misura di ragazzo, degna di una gioventù che ha voglia di crescere e di vedere Ventimiglia in una visione più futuristica».

Tra le prime iniziative previste ci sarà un sondaggio rivolto ai giovani ventimigliesi, con l’obiettivo di raccogliere direttamente le loro istanze e individuare le questioni sulle quali ritengono necessario intervenire. Uno strumento per superare anche le difficoltà di comunicazione che possono derivare dalla distanza generazionale tra amministratori e ragazzi, dando spazio a chi finora potrebbe aver incontrato maggiori ostacoli nel far arrivare la propria voce alle istituzioni.

Raco ha espresso soddisfazione anche per l’entusiasmo mostrato dai giovani durante il percorso di costituzione e per il sostegno ricevuto dai docenti. «Sarà bello per me, in veste istituzionale, come assessore di riferimento, dare supporto, ascolto e dar vita ai loro sogni a occhi aperti, che diventeranno le nuove progettualità dei giovani per questa città», afferma.

Il percorso entra ora nella fase operativa. Nella prima seduta, convocata in Comune, saranno nominati il presidente, il vicepresidente e il consiglio di indirizzo, insieme alla definizione dell’assemblea. Un passaggio che darà ufficialmente avvio alle attività istituzionali della Consulta.